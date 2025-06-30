Курс пары юань/рубль краткосрочно сохранит боковое движение - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в краткосрочной перспективе, вероятно, будет консолидироваться в районе 11 руб. за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Текущий торговый диапазон оцениваем в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. В понедельник ждем сохранение котировок в его нижней части", - указывает эксперт в обзоре.

Консенсус-прогнозы рынка на конец второго полугодия по-прежнему ориентированы на курс 95+ руб./$1 и 13+ руб. за юань.

"Мы свой прогноз снизили и к концу текущего года ждем 85-90 руб./$1 (было 97 руб./$1) и 12-12,5 руб за юань. Основанием для улучшения прогнозных оценок являются уверенность в структурной природе расширения рублевых схем расчетов за экспорт и импорт, ориентир на осторожное смягчение денежно-кредитной политики Банком России, а также расчет на более выраженную стабильность курса рубля, относительно сопоставимых валют ЕМ, что будет отражать отсутствие расширения геополитической премии в котировках национальной валюты, - пишет Попов в материале ПСБ. - Небольшое ослабление рубля закладываем в связи с ожидаемым оживлением импорта и соответствующим умеренным восстановлением спроса на иностранную валюту".

Также эксперт отмечает, что во втором полугодии Банк России незначительно повысит объем продаж юаней на рынке (до 8,94 млрд руб. в день против 8,86 млрд в первом полугодии) из-за более активного использования Минфином средств ФНБ с начала текущего года. Это также, обращает внимание он, поддержит курс рубля во втором полугодии (с учетом умеренности нефтегазовых доходов бюджета).

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