Вероятность роста рынка акций РФ в целом увеличилась - "Алор Брокер"

Вероятность роста российского рынка акций с технической точки зрения в целом увеличилась, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи завершил торги пятницы выше 2800 пунктов. За выходные принципиальных изменений не произошло. Таким образом, состоялся выход из "сходящегося треугольника", а также пробой сопротивления 2800 пунктов. - отмечает эксперт в обзоре. - Сложились хорошие технические предпосылки для продолжения роста с целью 3000 пунктов. Однако на быстрое и безоткатное движение рассчитывать не стоит, по характеру торгов явно видно, что особого желания покупать нет, как и свободных средств для этого".

"Снятие напряжения между Израилем и Ираном закономерно привело к падению цен на нефть. Не исключаем, что на текущей неделе сырье будет торговаться с тенденцией к снижению в ожидании, что в выходные ОПЕК+ опять примет решение о повышении квот добычи. Учитывая сильный рубль, покупать акции нефтяных компаний в таких условиях нет смысла", - говорится в материале Антонова.

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