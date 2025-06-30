Индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к росту в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к плавному росту на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Допускаем попытки подъема индекса Мосбиржи в район 200-дневной средней (район 2846 пунктов), целевым на день видим диапазон 2790-2850 пунктов. Для развития роста рынку необходима либо подпитка значимыми новостями (в фокусе находятся геополитика и денежно-кредитная политика), либо улучшение ситуации на рынке нефти", - указывает эксперт в комментарии.

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