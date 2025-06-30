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30 июня 2025 года 09:39
Прогнозная цена акций Whoosh на горизонте года - 220-230 руб. - "Мои Инвестиции"
Прогнозная стоимость акций Whoosh на горизонте двенадцати месяцев составляет 220-230 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал предварительные операционные результаты за шесть месяцев 2025 года: флот компании - 237,8 тыс. СИМ (+19% г/г); количество поездок - 53,1 млн (минус 10% г/г); количество обслуживаемых локаций - 70 (+10 за год). "По нашему мнению, снижение количества поездок в значительной степени вызвано неблагоприятными погодными условиями в ключевых регионах работы сервиса, включая Москву, а также регуляторными ограничениями. Полагаем, сейчас ценные бумаги Whoosh выглядят сравнительно дешево. Наш целевой уровень на горизонте двенадцати месяцев - 220-230 рублей", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH/ВУШ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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