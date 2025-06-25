"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Инструмент с привязкой к научным прорывам биофармацевтики после периода турбулентности, обусловленной радикальными мерами Дональда Трампа в области регулирования отрасли, перешел в фазу отскока и показал доходность порядка 7% за последний месяц, - указывает эксперт. - Мы полагаем, что этот фундаментально недооцененный ETF сумеет продолжить отскок в среднесрочной перспективе, несмотря на усложнение регулятивной среды для фармацевтики и биотеха".

Саидова при этом предупреждает, что данное вложение является противоположностью консервативному - его можно отнести к разряду высокорисковых с учетом величины входящих компаний, многие из эмитентов в составе фонда убыточны или даже не генерируют выручку, так как находятся на ранних стадиях развития.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят акции 98 эмитентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.