Новый выпуск бондов "Новых технологий" интересен при снижении ориентира не более чем на 100 б.п. - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск облигаций ООО "Новые технологии" серии 001Р-07 интересен при снижении заявленного ориентира не более чем на 100 б.п., говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

Компания "Новые технологии" на 27 июня назначила сбор заявок на облигации серии 001Р-07 на 1 млрд руб. Срок обращения - 2 года, купонный период - 30 дней. Ориентир по ставке купона - не выше 22,50% годовых (доходность - не более 24,98% годовых). Начало размещения намечено на 2 июля.

"Новые технологии" продолжают формировать свою кривую доходности и на этот раз предлагают двухлетний выпуск, который будет самым длинным "фиксом", - отмечают аналитики Александр Афонин и Эльдар Каров. - Озвученный ориентир соответствует эффективной доходности в 24,98% годовых, что означает премию к ОФЗ в 908 б. п. при дюрации 1,6 года. В то время обращающиеся выпуски эмитента с дюрацией 1,2-1,5 лет торгуются с доходностью 22,0-23,7% годовых, и это предполагает премию к ОФЗ в 600-750 б. п.".

Таким образом, эксперты считают, что премия ко вторичному рынку облигаций "Новых технологий" по новой бумаге должна составлять как минимум 150 б. п. На их взгляд, выпуск интересен при снижении ориентира не более чем на 100 б. п.

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