Цена нефти может колебаться в диапазоне $75-79/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $75-79 за баррель на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Если конфликт Ирана и Израиля, поддерживаемого США, до конца июня не разрешится, то вполне возможно, что нефть уже в первую декаду июля достигнет $80-82 за баррель, указывает эксперт инвесткомпании в комментарии.

Если же конфликт окажется долгосрочным и приведет к логистическим сбоям в поставках нефти, текущим летом возможен рост цены нефти марки Brent в область $90 за баррель как минимум, отмечает Мильчакова.

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