Нефть дорожает

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в понедельник, остальная Азия торгуется в минусе. Цены на нефть повышаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленным изменением.

Инвесторы оценивали перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и продолжали следить за динамикой ирано-израильского конфликта.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что центральный банк США может снизить ключевую ставку уже в июле. "Мы можем сделать это уже в июле. Думаю, у нас есть пространство для снижения ставки, а затем мы сможем посмотреть, что будет происходить с инфляцией", - сказал он в интервью CNBC.

Это заявление противоречит позиции главы ФРС Джерома Пауэлла, который отмечал, что регулятор находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынков. Опасения по поводу эскалации напряженности в регионе немного ослабли на новостях о том, что президент США Дональд Трамп не намерен спешить с принятием решения относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана. Тем временем Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами, что усиливает нерешительность на рынке рискованных активов.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%. Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) повысилась на 2,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,03%.

Цена ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) снизилась на 1,9% на сообщениях о том, что США хотят отменить действие исключений, позволявших TSMC и южнокорейским чипмейкерам Samsung Electronics и SK Hynix использовать американские технологии в КНР.

Акции CarMax Inc. (SPB: KMX), занимающейся продажей подержанных автомобилей, подорожали на 6,6% после выхода отчетности компании. Компания нарастила чистую прибыль на 38% в квартале, завершившемся 31 мая - лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги сети супермаркетов Kroger Co. (SPB: KR) поднялись в цене на 9,8%. Компания сообщила об увеличении сопоставимых продаж на 3,2% в первом финквартале 2025 года, что превзошло ожидания рынка, а также улучшила прогноз продаж на текущий фингод.

Kroger и CarMax вошли в тройку лидеров среди компонентов S&P 500, значительный рост в составе которого также продемонстрировали поставщик стройматериалов Builders FirstSource (SPB: BLDR), оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) и производитель кондитерских изделий Mondelez International (SPB: MDLZ), капитализация которых повысилась на 7,5%, 4,4% и 3% соответственно.

Рыночная стоимость крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot выросла на 0,8% после сообщений о том, что компания сделала предложение о покупке поставщику стройматериалов GMS. Ранее интерес к приобретению GMS Inc. (SPB: GMS) проявил дистрибьютор товаров для строительства QXO. Капитализация GMS увеличилась на 23,8%, QXO - на 5,7%.

Бумаги Darden Restaurants (SPB: DRI) подорожали на 1,4% на позитивной отчетности. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил выручку на 10,5% в четвертом квартале 2025 фингода, сильнее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,08% от уровня закрытия среды и составил 42206,82 пункта. В четверг торги на фондовых биржах США не проводились из-за праздника.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,22% - до 5967,84 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,51% и составил 19447,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник показывают разнонаправленную динамику.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции автодилера Zhongsheng Group - на 6,1%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 6,7%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,9%.

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) подорожали на 0,3%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,1%, нефтяной CNOOC - на 0,8%.

При этом наиболее сильно упала цена акций производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries и выпускающей солнечные панели Xinyi Solar - на 1,7%. Также дешевеют бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc - на 1,6% и 1,4% соответственно, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 1,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,2%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 1,5%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,9%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 1,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,15%. Снижение продолжается третью сессию подряд, несмотря на хорошие статданные.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в июне увеличился до 51,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, по предварительным данным S&P Global. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности. Он находится выше данного уровня третий месяц подряд.

PMI в промышленности поднялся до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, в сфере услуг - до 51,5 пункта с 51 пункта.

Котировки бумаг технологических компаний снижаются, в том числе Advantest - на 1,1%, Lasertec - на 1,9%, Disco - на 1,8%, SoftBank Group Corp. - на 0,1%, Tokyo Electron - на 1,5%.

Также опустилась стоимость акций представителей энергетической отрасли Tokyo Electric Power Co. - на 2,8%, Chubu Electric Power Co. - на 2,6%, Furukawa Electric Co. - на 2,3%.

Бумаги Nintendo подешевели на 0,4%, Sony - на 2,4%, Honda Motor - на 1,4%, Nissan Motor - на 0,8%, Toyota Motor - на 0,7%, Nippon Steel - на 2,1%, NEC Corp. - на 2,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК снизился на 0,3% после достижения максимума за 3,5 года на прошлой неделе.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, ушла вниз на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,1%, сталелитейной Posco - на 3,4%.

При этом котировки бумаг чипмейкера SK Hynix повышаются на 1,2%, интернет-компании Naver - на 5,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 МСК уменьшился на 0,4%.

Наиболее существенное падение показывают котировки акций производителя платины Cettire (специализируется на продаже товаров модных брендов Prada, Gucci, Saint Laurent) - на 7,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,9% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск поднимается на $1,03 (1,34%), до $78,04 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $1,84 (2,33%), до $77,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,92 (1,25%), до $74,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов составила $73,84 за баррель.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

"Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цена на нефть", - отмечает основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева. По ее словам, цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а ее рост до $120 за баррель будет становиться все более вероятным.