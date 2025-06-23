23 июня 2025 года 10:21
Рубль утром растет в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 23 июня. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8585 руб. (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"Цены на нефть обновили локальные пики на фоне нарастающей напряженности в районе Персидского залива. Этот же фактор уже оказывает негативное влияние на активность выездного туризма из России, что ограничивает и так придавленный спрос на валюту. Таким образом, наряду с приближающимся сроком уплаты налогов (30 июня) поддержка рубля на достаточно крепких уровнях продолжится. По нашим оценкам, общий объем налоговых выплат в июне будет сопоставим с майским (в том числе около 500 млрд руб. по нефтегазовым сборам). В таких условиях на текущей неделе мы ждем сохранение курса рубля в диапазоне 10,5-11 за юань. Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе этого диапазона на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублевые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов. Сегодня ориентируемся на сохранение курса в районе 10,8-11 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.
Цены на нефть повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск поднимается на 0,81%, до $77,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,91%, до $74,5 за баррель.
В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.
Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 июня 2025 года 19:36
Москва. 23 июня. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос на подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. читать дальше
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23 июня 2025 года 19:36
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов на новостях о блокировке 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, что нивелировало охлаждение цен на нефть (фьючерс на Brent просел ниже $77 за баррель после локального взлета выше $80) из-за сокращения опасений перекрытия Ормузского пролива на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, где США совершили атаки на ядерные объекты Ирана. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам во главе с бумагами ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%). читать дальше
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23 июня 2025 года 19:01
Новый выпуск облигаций АФК "Система" серии 002Р-03 может быть интересен при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п., до 21,5%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".
АФК "Система" планирует 27 июня собрать заявки на облигации 002Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. и... читать дальше
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23 июня 2025 года 18:38
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций "Ростелекома" с 87 руб. до 70 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.
Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 24 июля в форме... читать дальше
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23 июня 2025 года 18:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. Ltd. с целевой ценой CNY 469,9 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 38,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Мы с оптимизмом оцениваем долгосрочные... читать дальше
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23 июня 2025 года 17:49
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Транснефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 1360 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 1,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"С момента нашей идеи по акциям "Транснефти" от 4 декабря 2024... читать дальше
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23 июня 2025 года 17:15
Российский нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.
В понедельник на фоне небольшого снижения российского фондового рынка растут акции почти всех крупнейших нефтяных компаний и "Газпрома".
По мнению... читать дальше
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23 июня 2025 года 16:24
Новый выпуск облигаций ООО "Новые технологии" серии 001Р-07 интересен при снижении заявленного ориентира не более чем на 100 б.п., говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".
Компания "Новые технологии" на 27 июня назначила сбор заявок на облигации серии 001Р-07 на 1 млрд руб. Срок... читать дальше
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23 июня 2025 года 15:50
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-6020 пунктов в понедельник при сохранении средней волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.
По оценке эксперта, перед открытием основной сессии складывается умеренно негативный баланс рисков при средней... читать дальше
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23 июня 2025 года 15:30
Москва. 23 июня. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. читать дальше
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23 июня 2025 года 15:12
Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Группы Позитив" (Positive Technologies) серии 001Р-03 выглядит привлекательно при снижении не более чем на 150 б.п., говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".
"Группа Позитив" 25 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии... читать дальше
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23 июня 2025 года 14:43
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
"Российский рубль может почувствовать себя увереннее в случае... читать дальше
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23 июня 2025 года 14:11
тировки нефти марки Brent, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $75-79 за баррель на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Если конфликт Ирана и Израиля, поддерживаемого США, до конца июня не разрешится, то вполне возможно, что нефть уже в первую... читать дальше
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23 июня 2025 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Ямал СПГ" осуществила первую в... читать дальше
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23 июня 2025 года 13:19
Инвестиционный банк "Синара" временно прекращает анализ Fix Price в связи с остановкой торгов бумагами компании на Московской бирже ввиду реорганизации эмитента и делистинга его глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова
"Новый рейтинг мы... читать дальше
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