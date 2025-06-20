Рынок акций РФ может оказаться под давлением на следующей неделе - ПСБ

Российский рынок акций может оказаться под давлением на следующей неделе из-за стабилизации цены нефти и ее возможной коррекции, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Индекс Мосбиржи прибавил 0,5% к концу недели, поднявшись выше 2750 пунктов, - констатируют эксперты. - Внимание инвесторов было сосредоточено на сообщениях с ПМЭФ. Новостной поток с форума не дал новых поводов для роста. На предстоящей неделе фондовый рынок может оказаться под давлением из-за стабилизации нефти и ее возможной коррекции. Продолжение укрепления рубля и выход его на новые локальные максимумы также будет способствовать снижению рынка акций. Индекс Мосбиржи в таком случае отступит в диапазон 2650-2700 пунктов".

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