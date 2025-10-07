Затраты на IT в нефтегазовом секторе РФ выросли в 2,5 раза

7 октября. FINMARKET.RU - Российский нефтегазовый сектор стремительно наращивает цифровизацию. "Коммерсант" ознакомился с исследованием "Пульс цифровизации" IT-холдинга Т1. Аналитики отмечают, что российские нефтегазовые компании нарастили инвестиции в IT в 2,5 раза за 2024 год. С объемом капиталовложений 135 млрд руб. отрасль вышла на третье место среди всех индустрий, уступив лишь финансовому сектору (1,2 трлн руб.) и транспортно-логистическому (276 млрд руб.). При этом затраты на IT в нефтегазовом секторе России выросли на 155%. В качестве финансовых приоритетов компаний нефтегазовой отрасли отмечены импортозамещение критических систем и кибербезопасность. Общие расходы более 261 тыс. российских компаний, от банков до розничной торговли, на цифровизацию в Т1 оценивают в 5,24 трлн руб.

Рост затрат вызван двумя ключевыми факторами - импортозамещением и необходимостью усиления кибербезопасности на фоне растущих атак на стратегически важный ТЭК, обеспечивающий 20% ВВП страны. В 2026 году компании могут начать инвестировать в новые технологии, например генеративный ИИ.