Страховщики предлагают изменить системы ОМС и ДМС

7 октября. FINMARKET.RU - Страховое сообщество готовит предложения по трансформации медицинского страхования. Речь идет о более эффективном взаимодействии программ обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования, сообщил в интервью "Российской газете" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Мы работаем над созданием модели, предусматривающей более активное участие страховых медицинских организаций (СМО) в ОМС и более эффективное взаимодействие ОМС и ДМС. Эта модель будет представлена до конца года. Затем планируется ее поэтапное внедрение, реализация пилотного проекта в отдельных регионах. Основных показателей эффективности два - люди меньше болеют, то есть реже берут больничный, и регион тратит меньше бюджетных средств на ОМС. Этого планируется достичь за счет акцента на профилактике, а не на лечении заболеваний", - сказал Уфимцев. По его мнению, "база для этого создана: страховые медицинские организации сегодня реализуют множество проектов, направленных на работу с застрахованными людьми и медицинскими организациями по снижению вероятности возникновения или развития заболевания". Теперь необходимо, чтобы эта работа нашла отражение в Правилах обязательного медицинского страхования, отметил глава ВСС.

В частности, СМО ежегодно индивидуально информируют более 120 млн застрахованных о необходимости прохождения профилактических мероприятий, контролируют полноту и своевременность их проведения. "Проактивные мероприятия включают личный контакт с человеком, взаимодействие с медицинской организацией, контроль постановки на диспансерное наблюдение и периодичности посещений врача, контроль приверженности пациента лечению", - пояснил Уфимцев.