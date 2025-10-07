.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5192,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3372,02 млрд руб.
07 октября 2025 года 09:34
Страховщики предлагают изменить системы ОМС и ДМС
|0
ТАСС
7 октября. FINMARKET.RU - Страховое сообщество готовит предложения по трансформации медицинского страхования. Речь идет о более эффективном взаимодействии программ обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования, сообщил в интервью "Российской газете" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Мы работаем над созданием модели, предусматривающей более активное участие страховых медицинских организаций (СМО) в ОМС и более эффективное взаимодействие ОМС и ДМС. Эта модель будет представлена до конца года. Затем планируется ее поэтапное внедрение, реализация пилотного проекта в отдельных регионах. Основных показателей эффективности два - люди меньше болеют, то есть реже берут больничный, и регион тратит меньше бюджетных средств на ОМС. Этого планируется достичь за счет акцента на профилактике, а не на лечении заболеваний", - сказал Уфимцев. По его мнению, "база для этого создана: страховые медицинские организации сегодня реализуют множество проектов, направленных на работу с застрахованными людьми и медицинскими организациями по снижению вероятности возникновения или развития заболевания". Теперь необходимо, чтобы эта работа нашла отражение в Правилах обязательного медицинского страхования, отметил глава ВСС. В частности, СМО ежегодно индивидуально информируют более 120 млн застрахованных о необходимости прохождения профилактических мероприятий, контролируют полноту и своевременность их проведения. "Проактивные мероприятия включают личный контакт с человеком, взаимодействие с медицинской организацией, контроль постановки на диспансерное наблюдение и периодичности посещений врача, контроль приверженности пациента лечению", - пояснил Уфимцев.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, страхование, изменение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.