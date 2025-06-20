Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 20 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль опустился на фоне активно дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), официальное открытие которого состоялось в четверг. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8955 руб. (+5,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,5 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,5-11 руб./юань на торгах в пятницу с возможным смещением в его середину, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Национальную валюту в пятницу продолжит поддерживать ситуация на рынке энергоносителей, основным же фактором продолжает выступать спрос на рублевые активы, отмечает эксперт в комментарии.

Плюс к этому, указывает Зварич, сдерживать спекулятивные продажи в рубле будет приближение налогового периода. Пик налоговых выплат приходится на 30 июня, в результате чего на следующей неделе экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность.

"Ожидаем в сложившейся ситуации продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб./юань с возможным смещением в его середину, что позволит рублю установить новые локальные максимумы", - пишет аналитик ПСБ.

Крепкий рубль отражает торговый баланс и проводимую жесткую денежно-кредитную политику, но государство и ЦБ не регулируют курс, он будет двигаться в сторону прогнозных значений по мере смягчения ДКП, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Действительно, рубль сейчас достаточно крепкий, однако могу сказать, что, как вы правильно отметили, он у нас плавающий. Собственно, до этого он был достаточно слабым. Мы, государство не регулируем курс, Центральный банк тоже не регулирует. Это рыночная составляющая, отражающая на сегодняшний день реальный курс, торговый баланс, это также отражает проводимую жесткую денежно-кредитную политику Центральным банком", - сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, для экспортеров было бы гораздо более комфортно иметь более слабый курс рубля. В то же время слабость курса рубля влияет и на уровень инфляции. Поэтому по мере снижения инфляции, по мере смягчения денежно-кредитной политики, думаем, что и курс будет выравниваться относительно того, который учтен в прогнозе социально-экономического развития", - добавил Новак.

Равновесный уровень курса рубля - свыше 100 рублей за доллар США, считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Курс далек от равновесия сегодня. Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар", - сообщил Греф на деловом завтраке Сбербанка в пятницу в рамках ПМЭФ-2025.

Текущее укрепление рубля влияет на экспортеров и бюджет, добавил глава Сбербанка.

"Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли, и в первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - отметил Греф.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в четверг заявил, что укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт. Оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности, по его мнению, был бы курс на уровне 100 руб./$1. "В районе 100 руб./$1", - оценил он комфортное и для экспортеров, и для импортеров отношение рубля к доллару.

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин также в четверг заявил, что курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям.

"Я считаю, что оно (укрепление курса национальной валюты - ИФ) вредное сейчас, и что надо "отруливать". Мы считаем, что 90-100 - это нормальный уровень сегодня (...). Наши аналитики не всегда попадают точно, они считают, что на конец года будет 90. Я считаю, что 90 "плюс" - это было бы хорошо. По-моему, в районе 100 у нас и с бюджетом было бы получше. У нас все-таки проблема для бюджета очень большая (в связи со снижением рублевых поступлений от экспорта из-за крепкого курса - ИФ)", - сказал глава ВТБ.

Нефть марки Brent активно дешевеет утром в пятницу после скачка до максимума с конца января накануне, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск снижается на 2,66%, до $76,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,19%, до $75,38 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.