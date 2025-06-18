Рубль в среду слегка повысился в паре с юанем в ожидании важных новостей с ПМЭФ-25

Москва. 18 июня. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль при этом сумел сохранить небольшой плюс, несмотря на начавшееся вечером падение цен на нефть. В целом участники рынка не проявляли особой активности в ходе торговой сессии, так как находились в ожидании важных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,874 руб., что на 1,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня всего на 0,39 копейки, до 78,7174 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,55 копейки, до 90,3093 руб./EUR1.

"В среду рубль почти не изменился в паре с китайским юанем, торги отличались пониженной волатильностью. Участники рынка почти не проявляли активность в ожидании новостей с ПМЭФ, официальное открытие которого состоится в четверг. Позитивное влияние на рубль продолжают оказывать дорогая нефть, а также ожидания прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уже в ближайшие дни может быть понятно, когда состоится следующий раунд прямых переговоров между представителями обеих стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-25) пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Церемония открытия форума состоится 19 июня. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин "на полях" ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам, предложил участникам обсудить темы, которые получат развитие 20 июня на пленарной сессии форума.

"...Предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России", - сказал Путин.

Крепкий рубль объясняется недостатком спроса экономики на фоне жесткой денежно-кредитной политики, дальнейший курс будет в том числе зависеть от решений ЦБ, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП", - прокомментировал он вопрос о причинах укрепления рубля.

"Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - ответил министр на вопрос, ожидает ли он ослабления рубля, как заложено в прогнозе Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует (в апрельской версии) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., на конец года министерство ожидало доллар на уровне 98,7 руб.

Замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе, заявил также Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое. Вы видели определенную корректировку месячных цифр за май, когда месячная цифра немного разошлась с недельными, но в целом даже 0,43% в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще в районе 2% в пересчете на год показывают", - прокомментировал министр динамику инфляции в РФ.

"Мы будем делать уточняющую оценку (прогноза на год - ИФ), как обычно, в августе. Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% в 2025 году - ИФ)", - сказал Решетников об ожиданиях по инфляции в 2025 году.

Как сообщалось на этой неделе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

По данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года - на 3,60%.

Из данных за 9 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 июня замедлилась до 9,73% с 9,88% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,71%, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть начали активно снижаться вечером в среду на фоне неопределенности, окружающей возможное участие Соединенных Штатов в израильско-иранском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск упала на 1,23%, до $75,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,08%, до $74,03 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар по Ирану или по ядерным объектам страны. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам. При этом на вопрос, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп заявил, что "никогда не поздно".

Тем временем Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение резервов нефти, на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на прошлой неделе на 995 тыс. баррелей после снижения на 403 тыс. баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 июня повысилась на 4 базисных пункта, до 19,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, отступила в среду на 4 базисных пункта, до 20,71% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,44% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась также на 2 базисных пункта и в среду составила 21,99% годовых.