Фондовые индексы США снизились во вторник из-за усиления геополитической напряженности. Акции стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть слабо снижаются после роста более чем на 4%, Brent торгуется у $76,3 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабых статданных.

Негативное влияние на инвесторов оказывают усиливающиеся опасения, что США могут быть напрямую втянуты в израильско-иранский конфликт, сообщает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них потребовав "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Между тем в Конгрессе подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Розничные продажи в США в мае сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Это самое значительное падение за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,7%.

При этом в апреле, согласно пересмотренным данным, продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на аналогичную величину, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в мае сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты ожидали повышения на 0,1%.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний, в июне опустился до 32 пунктов по сравнению с 34 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень с декабря 2022 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов сигнализирует о том, что большее число строителей рассматривают условия бизнеса как благоприятные, ниже - о преобладании пессимистичных настроений.

Снижение стало неожиданностью для аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем прогнозировали повышение до 36 пунктов, Wall Street Journal - до 35 пунктов.

Стоимость бумаг телекоммуникационной T-Mobile во вторник упала на 4,1% - до $221,43. Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group после окончания торгов в понедельник привлекла $4,81 млрд от продажи 21,5 млн акций T-Mobile по цене $224, то есть примерно на 3% ниже котировок на закрытие рынка ($230,99).

Акции Eli Lilly (SPB: LLY) подешевели на 2%. Фармацевтическая компания достигла соглашения о покупке биотехнологической Verve Therapeutics, занимающейся разработкой генной терапии за $1,3 млрд (по $10,5 за акцию). Бумаги Verve Therapeutics взлетели в цене на 81,5% - до $11,38.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. рухнули на 7,9%. Руководство авиакомпании заявило сотрудникам, что предпримет множество новых шагов для сокращения расходов из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на авиаперелеты, сообщило CNBC.

На этой новости подешевели бумаги других авиаперевозчиков, в том числе United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 6,2%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 4,3%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 3,1%.

Кроме того, цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) ушла вниз на 1,4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,9%, Amgen (SPB: AMGN) - на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, Adobe Inc. (SPB: ADBE) - на 4,7%.

Между тем бумаги нефтепроизводителей подорожали вслед за существенным повышением нефтяных цен, в том числе Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,4%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,5%, Marathon Petroleum (SPB: MPC) - на 2%. Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) выросли в цене на 1,9% и показали самый сильный подъем среди компонентов Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 299,29 пункта (на 0,7%) и составил 42215,8 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 50,39 пункта (на 0,84%) - до 5982,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 180,12 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 19521,09 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.

Давление на рынки также продолжает оказывать эскалация напряженности между Израилем и Ираном. При этом президент США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, рассматривает возможность нанесения удара по Тегерану.

Кроме того, трейдеры с осторожностью ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По прогнозам экспертов, американский ЦБ в среду сохранит процентную ставку на прежнем уровне.

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Li Auto (SPB: LI), дешевеющие на 4,3% после сокращения доли в автопроизводителе одним из основных акционеров.

Рыночная стоимость Trip.com Group уменьшается на 3,9%, China Resources Land и Meituan (SPB: 3690) - на 3,6%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 3,2%.

Капитализация China Hongqiao Group повышается на 3,1%, Chow Tai Fook Jewellery - на 1,9%, Link Real Estate Investment Trust и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,4%, BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,8%.

Экспорт Японии в мае уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, составив минимальные за четыре месяца 8,135 трлн иен ($56,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Спад экспорта отмечен впервые с сентября минувшего года.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на максимальные с января 2024 года 7,7% в годовом выражении, до минимальных за три месяца 8,773 трлн иен.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение экспорта в мае на 3,8%, импорта - на 6,7%, по данным Trading Economics.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 637,61 млрд иен по сравнению с 1,225 трлн иен годом ранее. В апреле был зафиксирован дефицит в 115,6 млрд иен.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Nintendo (+5,7%).

Рыночная стоимость Lasertec увеличивается на 5,4%, Taisei - на 4,8%, LY - на 4,1%, Kajima - на 3,5%.

Цена бумаг Nippon Steel уменьшается на 2,7%, Sumitomo Pharma - на 2,1%, Mitsui O.S.K. Lines - на 2%, SoftBank и Fujikura - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,5%.

Цена акций Samsung Electronics растет на 2,4%.

Котировки бумаг Posco и Hyundai Motor снижаются на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,9%.

SK Hynix утратил 1,2% рыночной стоимости. Накануне бумаги чипмейкера закрылись на историческом максимуме.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

Капитализация BHP снижается на 1,4%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск опускается на $0,19 (0,25%), до $76,26 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $3,22 (4,4%), до $76,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,08 (0,11%), до $74,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,07 (4,28%), до $74,84 за баррель.

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию сообщений в соцсети Truth Social, в одном из которых потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. "Наше терпение подходит к концу", - написал он.

Телеканал ABC сообщил, что президент США в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары.

"Во вторник Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение в ситуации с Ираном, или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает ABC.

Телеканал Fox News сообщил, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.