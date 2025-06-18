Рейтинг российских банков за май

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2025 года.

В мае 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и охвату аудитории занял Альфа-Банк, по уровню Индекса заметности - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 41 045 упоминаний (46 614 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 25 164 упоминания (38 270 в апреле), за ним следует Альфа-Банк - 8 297 упоминаний (10 848 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 32%, уровень заметности Промсвязьбанка снизился на 16% по сравнению с апрелем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 298,3 млн (-14%, 346,8 млн в апреле). На втором месте - Сбербанк с результатом 264,9 млн, показатель вырос на 11% в сравнении с предыдущим месяцем (239,6 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель снизился на 5% - до 148,2 млн (155,6 месяцем ранее).

В мае ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала новость об отмене комиссии для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования. "Сбер отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклик". Изменения коснутся программы "Семейная ипотека", "Ипотека для IТ", Дальневосточная и Арктическая ипотека. Минимальный размер первоначального взноса по программам составит от 20,1%", - сообщили в банке. Изменения вступили в силу с 13 мая.

Накануне празднования Дня Победы Сбербанк предупреждал пользователей о возможных сложностях с доступом в приложение в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области. Информация была передана через СМС-уведомления. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий в столице.

Также в мае Сбербанк представил новую функцию - создание уникального дизайна банковских карт с помощью нейросети Kandinsky прямо в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Теперь пользователи могут самостоятельно создавать нейроизображения и использовать их как цифровой дизайн для своей карты и SberPay. Для подписчиков СберПрайма и владельцев премиальных пакетов услуг доступна дополнительная опция - заказ пластиковой карты с нейродизайном. Стоимость печати составит 500 рублей, а цифровое оформление остается бесплатным.

ВТБ в мае опубликовал промежуточные финансовые результаты по МСФО за 4 месяца 2025 года. "Результаты апреля и четырех месяцев соответствуют нашим планам и ожиданиям. Чистая процентная маржа остается под значительным давлением, однако в апреле уже началось ее расширение, обусловленное как выгашиванием кредитов с фиксированной ставкой, так и началом замещения дорогих привлечений конца прошлого года", - сообщил Первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также в прошедшем месяце ВТБ выявил новую схему мошенничества с банковскими картами, связанный с "проверкой подлинности". Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или государственных органов, убеждают владельца карты в необходимости ее "проверки". Для этого к жертве направляется курьер, который, по легенде, должен проверить подлинность карты, установить защиту или отвязать ее от счета. В ВТБ настоятельно рекомендуют: если ваша карта попала в руки мошенников, немедленно заблокируйте ее.

В мае специалисты ВТБ провели опрос об импульсивных покупках: незапланированные покупки регулярно совершают 75% россиян. Треть россиян совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а еще 41% - делают это раз в неделю. При этом каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. Также ненужными 23% россиян считают траты на некоторые подписки и онлайн-сервисы. К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее - только 9% внесли их в список импульсивных приобретений, указали в ВТБ.

Альфа-Банк в мае провел масштабное мероприятие - "Альфа-Саммит", посвященный стратегическим вопросам экономики, финансовых рынков и предпринимательства. Форум стал площадкой для диалога между государственными структурами, бизнесом и экспертным сообществом. Мероприятие открыли председатель Банка России Эльвира Набиуллина и главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Центральной темой диалога стала роль бизнеса в формировании денежно-кредитной политики и влияние ключевой ставки на инвестиционный климат в стране. Председатель Банка России особенно подчеркнула важность макроэкономической стабильности.

Альфа-Банк и "Билайн" объявили о старте интеграции между службами поддержки, теперь клиенты смогут быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность. Руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров выразил уверенность, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке. "Телефонное мошенничество - безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый, - прокомментировал Винокуров. - Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуются не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия".

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым в Кремле. Глава государства указал на важность дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих. Глава ПСБ выразил уверенность, что улучшение жилищных условий эффективнее способствует удержанию кадров, чем увеличение заработных плат. Путин поддержал его точку зрения. Кроме того, российский лидер поинтересовался деталями переезда центрального офиса ПСБ в Ярославскую область. Фрадков изложил планы по подбору офисных помещений и перспективам дальнейшей деятельности банка в регионе.

В партнерстве с Минэкономразвития России Промсвязьбанк запустил программу "Новое звание - предприниматель", которая позволит действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, в том числе СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно научиться запускать бизнес с нуля. "Предпринимательство - одно из наиболее предпочтительных видов трудовой деятельности среди военнослужащих, уволившихся в запас, и членов их семей, что объясняется спецификой военной службы - высокой дисциплиной, ответственностью и адаптивностью", - сообщила руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, май 2025 Упоминания в СМИ, апрель 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 41 045 46 614 -11,9 2 ВТБ 25 164 38 270 -34,2 3 Альфа-Банк 8 297 10 848 -23,5 4 Т-Банк 7 395 10 380 -28,8 5 Газпромбанк 6 753 8 504 -20,6 6 Промсвязьбанк 6 439 9 116 -29,4 7 Россельхозбанк 5 765 8 209 -29,8 8 Совкомбанк 5 377 7 142 -24,7 9 МТС Банк 3 451 3 780 -8,7 10 Банк УРАЛСИБ 3 408 4 687 -27,3 11 Банк ДОМ.РФ 2 839 3 281 -13,5 12 Банк Санкт-Петербург 2 759 2 605 5,9 13 Московский Кредитный Банк 2 549 3 941 -35,3 14 Почта банк 2 465 3 517 -29,9 15 ОТП Банк 2 354 3 015 -21,9 16 Дальневосточный банк 2 309 3 950 -41,5 17 Примсоцбанк 1 880 2 517 -25,3 18 ББР Банк 1 438 855 68,2 19 Банк Синара 1 267 1 660 -23,7 20 Райффайзенбанк 1 178 1 484 -20,6 21 РНКБ Банк 1 080 756 42,9 22 Банк Русский Стандарт 935 887 5,4 23 «Локо-Банк» 891 558 59,7 24 Ингосстрах Банк 863 2 028 -57,4 25 МСП Банк 829 1 529 -45,8 26 РосДорБанк 689 137 402,9 27 Азиатско-Тихоокеанский Банк 678 722 -6,1 28 Ренессанс Кредит 604 468 29,1 29 Банк Левобережный 601 1 191 -49,5 30 Новикомбанк 585 1 114 -47,5 31 Банк ЗЕНИТ 572 1 520 -62,4 32 Ак Барс Банк 567 1 162 -51,2 33 Росэксимбанк 530 373 42,1 34 Алмазэргиэнбанк 515 208 147,6 35 Абсолют Банк 507 407 24,6 36 ЮниКредит Банк 506 778 -35,0 37 Фора-Банк 506 483 4,8 38 Банк «Точка» 485 410 18,3 39 Транскапиталбанк 475 140 239,3 40 КБ «Центр-инвест» 471 678 -30,5 41 УБРиР 459 395 16,2 42 Росгосстрах Банк 447 5 8840,0 43 Челябинвестбанк 425 290 46,6 44 Генбанк 395 491 -19,6 45 АБ «Россия» 346 664 -47,9 46 Свой Банк 346 197 75,6 47 ХКФ Банк 321 782 -59,0 48 Озон Банк, ООО 291 1 005 -71,0 49 Банк «Хлынов» 282 26 984,6 50 БКС Банк 278 68 308,8

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, май 2025 Индекс заметности, апрель 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 5 570 482 7 021 263 -20,7 2 ВТБ 2 920 394 4 298 414 -32,1 3 Промсвязьбанк 1 055 983 1 252 792 -15,7 4 Совкомбанк 902 233 860 311 4,9 5 Т-Банк 901 572 1 065 717 -15,4 6 Альфа-Банк 896 069 1 417 286 -36,8 7 Россельхозбанк 857 191 1 083 595 -20,9 8 Газпромбанк 597 170 666 330 -10,4 9 Банк ДОМ.РФ 510 187 454 334 12,3 10 Банк УРАЛСИБ 465 685 594 325 -21,6 11 МТС Банк 296 389 351 807 -15,8 12 Банк Санкт-Петербург 267 617 281 765 -5,0 13 ОТП Банк 230 619 208 383 10,7 14 Почта банк 225 798 289 291 -21,9 15 Банк Синара 171 311 238 053 -28,0 16 Райффайзенбанк 171 126 286 566 -40,3 17 ЮниКредит Банк 169 132 186 358 -9,2 18 Московский Кредитный Банк 163 818 223 443 -26,7 19 Банк Русский Стандарт 155 748 156 817 -0,7 20 МСП Банк 136 355 84 144 62,0 21 КБ «Центр-инвест» 109 299 162 094 -32,6 22 Ак Барс Банк 100 667 112 601 -10,6 23 Банк «Точка» 99 593 53 375 86,6 24 РНКБ Банк 86 346 99 345 -13,1 25 УБРиР 76 352 92 515 -17,5 26 Ингосстрах Банк 71 374 117 998 -39,5 27 Росэксимбанк 60 024 34 735 72,8 28 НБД-Банк 53 580 55 584 -3,6 29 Банк ТРАСТ 45 303 43 785 3,5 30 Абсолют Банк 42 872 80 608 -46,8 31 Банк ЗЕНИТ 38 156 109 708 -65,2 32 Ситибанк 37 671 110 939 -66,0 33 Свой Банк 37 387 45 592 -18,0 34 ВБРР 34 473 7 093 386,0 35 Озон Банк, ООО 32 988 139 181 -76,3 36 Банк «Кубань Кредит» 32 261 33 984 -5,1 37 АБ «Россия» 31 768 75 087 -57,7 38 Новикомбанк 31 399 62 259 -49,6 39 Примсоцбанк 28 883 49 811 -42,0 40 ББР Банк 28 663 18 416 55,6 41 «Локо-Банк» 26 564 19 056 39,4 42 РосДорБанк 26 204 13 494 94,2 43 ХКФ Банк 24 321 117 981 -79,4 44 Азиатско-Тихоокеанский Банк 23 239 31 563 -26,4 45 Дальневосточный банк 22 624 43 212 -47,6 46 Экспобанк 22 303 78 786 -71,7 47 Транскапиталбанк 21 551 13 282 62,3 48 Банк «Акцепт» 21 298 12 438 71,2 49 Фора-Банк 18 930 17 086 10,8 50 Банк Левобережный 18 026 14 144 27,4

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, май 2025 Охват аудитории, апрель 2025 Изменения, % 1 ВТБ 298 317 334 346 882 916 -14,0 2 Сбербанк 264 962 295 239 620 307 10,6 3 Альфа-Банк 148 218 022 155 603 374 -4,7 4 Промсвязьбанк 138 221 732 93 456 648 47,9 5 Т-Банк 101 907 896 110 849 305 -8,1 6 Газпромбанк 93 808 881 111 816 977 -16,1 7 Совкомбанк 62 661 799 93 188 724 -32,8 8 Райффайзенбанк 57 533 095 52 014 744 10,6 9 АБ «Россия» 55 455 234 32 301 319 71,7 10 Россельхозбанк 52 932 082 100 511 318 -47,3 11 ЮниКредит Банк 45 546 082 38 213 537 19,2 12 Почта банк 40 046 469 57 564 560 -30,4 13 Банк ДОМ.РФ 37 148 974 43 126 879 -13,9 14 Банк «Точка» 34 555 362 22 967 815 50,5 15 МСП Банк 34 129 448 16 817 093 102,9 16 ОТП Банк 32 092 837 35 022 136 -8,4 17 МТС Банк 31 257 550 58 377 846 -46,5 18 Банк Санкт-Петербург 29 607 501 38 303 006 -22,7 19 Банк УРАЛСИБ 27 912 699 77 344 677 -63,9 20 Банк Русский Стандарт 27 046 636 33 720 800 -19,8 21 Московский Кредитный Банк 26 382 538 32 335 506 -18,4 22 Озон Банк, ООО 26 375 367 94 345 880 -72,0 23 РНКБ Банк 20 933 993 17 447 357 20,0 24 Банк ЗЕНИТ 19 483 620 40 677 953 -52,1 25 Абсолют Банк 19 469 000 18 502 473 5,2 26 Банк Синара 17 013 923 28 261 183 -39,8 27 Ингосстрах Банк 15 045 023 15 336 467 -1,9 28 Банк ТРАСТ 14 830 442 22 734 789 -34,8 29 Ак Барс Банк 13 613 911 18 758 231 -27,4 30 Модульбанк 13 344 417 4 381 512 204,6 31 ХКФ Банк 13 101 953 23 457 439 -44,1 32 РН Банк 12 756 152 6 413 574 98,9 33 РосДорБанк 11 472 229 9 991 471 14,8 34 Росэксимбанк 11 399 886 4 368 760 160,9 35 Цифра Банк 11 313 627 4 379 982 158,3 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 11 257 792 24 089 281 -53,3 37 «Локо-Банк» 10 518 060 21 622 689 -51,4 38 Банк «Солидарность» 9 921 576 1 253 518 691,5 39 Росгосстрах Банк 9 864 839 25 006 39349,9 40 ББР Банк 9 770 266 10 888 685 -10,3 41 Фора-Банк 8 929 156 4 146 525 115,3 42 Ситибанк 8 843 993 35 436 713 -75,0 43 УБРиР 8 683 937 25 608 504 -66,1 44 Транскапиталбанк 7 943 342 6 086 072 30,5 45 КБ «Центр-инвест» 7 818 939 9 357 673 -16,4 46 Банк Левобережный 7 787 796 14 430 245 -46,0 47 Свой Банк 7 719 903 10 335 934 -25,3 48 Экспобанк 7 464 593 30 420 578 -75,5 49 НБД-Банк 7 394 323 146 834 4935,8 50 Банк «Приморье» 7 185 421 6 372 036 12,8

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Май 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.06.2025.

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