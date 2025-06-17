Рубль во вторник не изменился в паре с юанем, торговался в узком коридоре в ожидании новых драйверов

Москва. 17 июня. Китайский юань и рубль не изменились на Московской бирже по итогам торгов во вторник, при этом пара "юань-рубль" в течение сессии торговалась в узком торговом коридоре. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,89 руб., что соответствует значению на закрытие предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 июня на 20,68 копейки, до 78,7135 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,9 копейки, до 90,7548 руб./EUR1.

"Рыночный баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется. Это равновесие способствует уменьшению волатильности котировок валют, которые продолжают в узком диапазоне совершать разнонаправленные движения к рублю. Резкое подорожание нефти, произошедшее недавно, только через несколько месяцев способно увеличить приток инвалюты от экспорта. А пока он должен сокращаться из-за более низких уровней нефтяных цен, наблюдавшихся в предыдущие месяцы", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка ожидают новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Форум откроется в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду, 18 июня, его работа завершится в субботу, 21 июня.

Президент РФ Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге проведет совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание откроет серию мероприятий президента в рамках его поездки 18-20 июня в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Тем временем, как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о новом раунде переговоров Москвы и Киева должен проясниться в ближайшие дни.

"Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила все данные ею обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь в ближайшие дни наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения этой работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за развитием ирано-израильского конфликта, опасаясь последствий его эскалации для поставок нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 2,7%, до $75,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,6%, до $73,63 за баррель.

Цены на нефть снизились накануне на надеждах на скорое урегулирование конфликта, появившихся после сообщений СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по ядерной программе с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования кризиса Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия. Во время отъезда с саммита G7 в Канаде Трамп сообщил журналистам, что хочет "реального завершения" проблем с Ираном, сообщает CBS News. Трамп уточнил, что Иран "очень близок" к получению ядерного оружия, а также выразил надежду на то, что иранскую ядерную программу "удастся ликвидировать" задолго до потенциальной необходимости для США вмешаться.

Участники рынка обеспокоены тем, что дальнейшая эскалация напряженности в регионе может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

По оценкам Goldman Sachs, в случае блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут превысить $100 за баррель.

Банк России во вторник, 17 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 020 млрд рублей (при лимите 1 трлн 020 млрд рублей и спросе 2 трлн 317,164 млрд рублей) в среднем по ставке 20,23% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 10 июня, ЦБ разместил 920 млрд рублей (при лимите 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,2% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 июня упала на 13 базисных пунктов, до 19,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила на 4 базисных пункта, до 20,75% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,46% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт и во вторник составила 22,01% годовых.

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