Рубль останется достаточно крепким в течение ближайшего квартала - "БКС МИ"

Рубль останется достаточно крепким в течение ближайшего квартала, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Рубль сохраняет позиции, несмотря падение экспортной выручки, - отмечают эксперты в обзоре. - Курс застрял между 78 и 79 рублями на фоне слабого спроса на валюту - при текущих ставках спрос на рублевые активы остается повышенным. Снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. нивелирует дальнейшее замедление инфляции. Реальные ставки в экономике практически не изменились. Ожидать быстрого снижения ставки ЦБ пока не приходится, поэтому рубль останется достаточно крепким в течение ближайшего квартала. Существенное ослабление курса рубля, скорее всего, начнется в осенний период".

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