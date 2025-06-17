Акции Полюса ждут сигналов от цен на золото для возвращения к росту - "Велес Капитал"

Акции "Полюса" ждут сигналов от цен на золото для возвращения к росту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эксперт отмечает, что акции "Полюса" находятся под нисходящим давлением на фоне приостановки роста золота у отметки $3400/унц., хотя цены на драгоценный металл пытаются восстановить базу для очередного тестирования $3500/унц. и обновления исторического максимума $3509,9/унц.

На данный момент известно, что "Полюс" получил прибыль за 1-й квартал 2025 года по РСБУ в размере 96,25 млрд руб против 1,42 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения акции "Полюса" после обновления в апреле исторического максимума 2003 руб. перешли к нисходящему тренду, который пытаются прервать уже в июне, - пишет Кожухова. - Гистограмма и линии MACD недельного графика указывают на уменьшение сил среднесрочных "медведей", но все еще не дают сигнала на покупку. Стабилизация котировок ниже 1720 руб. укажет на риски возвращения к майскому минимуму 1617 руб. и развития медвежьего тренда, что скорее всего произойдет при неспособности цен на золото вернуться к росту. В то же время выше 1850 руб. можно будет рассчитывать как минимум на движение бумаг к 2003 руб.: бычий сценарий, вероятно, реализуется в случае исторических пиков цен на золото или повышения на российском фондовом рынке в целом".

С фундаментальной точки зрения интерес к акциям "Полюса" во 2П25, по мнению аналитика, могут поддерживать ожидания выплаты дивидендов за 9 месяцев текущего года: годом ранее доходность выплат составила почти 9% и может превысить указанный уровень на фоне рекордных цен на золото.

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