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19 июня 2025 года 08:28

Штрафы за нарушение закона о рекламе банками могут увеличить

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Алексей Филиппов\ТАСС
Алексей Филиппов\ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Центробанк письмо с предложениями по введению оборотных штрафов для банков за нарушение законодательства о рекламе, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

ФАС России отмечает, что на протяжении нескольких последних лет сохраняется высоким число нарушений при рекламе финансовых услуг. В 2024 году они составили 14,23% от общего числа нарушений.

"Служба совместно с Банком России разработала рекомендации о размещении информации о вкладах в целях защиты прав потребителей финансовых услуг. Ведомства описали практики, которые могут вводить в заблуждение относительно условий вкладов, а также разработали рекомендации по размещению сведений о них в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах", - уточнили в пресс-службе ФАС.

Кроме того, в ФАС считают, что введение оборотных штрафов в зависимости от собственного капитала финансовых организаций за ненадлежащую рекламу может стать соразмерной мерой, способной сократить число таких нарушений.

В ЦБ изданию подтвердили обсуждение этой инициативы. "В то же время мы обращаем внимание: важно, чтобы штрафы, с одной стороны, не становились чрезмерной нагрузкой для небольших участников рынка, с другой стороны — способствовали предупреждению новых нарушений", - сообщили в регуляторе.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  реклама,  штрафы

 
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