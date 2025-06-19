Штрафы за нарушение закона о рекламе банками могут увеличить

19 июня. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Центробанк письмо с предложениями по введению оборотных штрафов для банков за нарушение законодательства о рекламе, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

ФАС России отмечает, что на протяжении нескольких последних лет сохраняется высоким число нарушений при рекламе финансовых услуг. В 2024 году они составили 14,23% от общего числа нарушений.

"Служба совместно с Банком России разработала рекомендации о размещении информации о вкладах в целях защиты прав потребителей финансовых услуг. Ведомства описали практики, которые могут вводить в заблуждение относительно условий вкладов, а также разработали рекомендации по размещению сведений о них в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах", - уточнили в пресс-службе ФАС.

Кроме того, в ФАС считают, что введение оборотных штрафов в зависимости от собственного капитала финансовых организаций за ненадлежащую рекламу может стать соразмерной мерой, способной сократить число таких нарушений.

В ЦБ изданию подтвердили обсуждение этой инициативы. "В то же время мы обращаем внимание: важно, чтобы, с одной стороны, не становились чрезмерной нагрузкой для небольших участников рынка, с другой стороны — способствовали предупреждению новых нарушений", - сообщили в регуляторе.