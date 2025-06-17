Рубль днем лишь слегка понижается в паре с юанем, торгуется в узком коридоре в ожидании новых драйверов

Москва. 17 июня. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем во вторник. Рубль незначительно опускается на нейтральном новостном фоне и в ожидании новых драйверов. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9145 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 18 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,75 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 3 копейки, до 91,08 руб./EUR1.

Участники рынка ожидают новостей на тему санкций и с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Форум откроется в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду, 18 июня, его работа завершится в субботу, 21 июня.

В канадской провинции Альберта до 17 июня продолжается саммит стран G7. Ожидается, что во вторник на саммите G7 лидеры рассмотрят вопрос об ужесточении санкций в отношении России.

В свою очередь, как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о новом раунде переговоров Москвы и Киева должен проясниться в ближайшие дни.

"Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила все данные ею обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь в ближайшие дни наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения этой работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, ситуация в ценах на нефть еще может добавить сил рублю и способствовать его выходу на новые локальные максимумы. При этом основным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать высокий интерес к рублевым активам в условиях поступательного снижения ключевой ставки, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник данные факторы будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб. с возможностью отступления юаня в район 10,8 руб.".

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз среднего курса валютной пары доллар США/рубль за 2025 год с 97 руб./$1 до 91 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста Сергея Коныгина.

"Усиление рубля к доллару, случившееся в текущем году, превзошло все наши ожидания как по масштабам, так и по продолжительности. Мы видим целую россыпь факторов, ставших причиной этому, но во 2П25 их действие с большой вероятностью ослабнет. На горизонте в несколько месяцев прогнозируем разворот тренда, однако точно предсказать сроки мы бы не решились, потому что действует слишком много самых разных факторов. Как бы то ни было, в 3К25 начнется, по нашему мнению, ослабление рубля, который завершит год в районе 100 руб./$1, - пишет эксперт. - С учетом сложившегося за 5М25 среднего курса пары USD/RUB вблизи 88 руб./$1 мы понижаем прогноз по среднему за весь год курсу с 97 руб. до 91 руб./$1".

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 2,1%, до $74,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,88%, до $73,1 за баррель.

Накануне контракты на Brent подешевели на 1,35%, а на WTI - на 1,66% на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе. При этом иранские официальные лица предупредили, что Тегеран может ускорить ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с Вашингтоном.

Наибольшую обеспокоенность участников рынка вызывает угроза возникновения перебоев в поставках нефти из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе.

Банк России во вторник, 17 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 020 млрд рублей (при лимите 1 трлн 020 млрд рублей и спросе 2 трлн 317,164 млрд рублей) в среднем по ставке 20,23% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 10 июня, ЦБ разместил 920 млрд рублей (при лимите 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,2% годовых.