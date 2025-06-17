"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Россети Московский регион" с целью 1,535 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети Московский регион" с целью 1,535 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 1,252 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания входит в тройку лучших представителей сектора в оценке по мультипликаторам P/E (4,24) и EV/EBITDA (2,2), отмечают аналитики.

Динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года составила +17,5% г/г, рентабельность EBITDA - 33,3% (+14,8 г/г).

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень 1,3515, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,252 руб. риск на портфель составит 0,64%", - указывают в "Финаме".

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