Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля за 2025г до 91 руб./$1

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз среднего курса валютной пары доллар США/рубль за 2025 год с 97 руб./$1 до 91 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста Сергея Коныгина.

"Усиление рубля к доллару, случившееся в текущем году, превзошло все наши ожидания как по масштабам, так и по продолжительности. Мы видим целую россыпь факторов, ставших причиной этому, но во 2П25 их действие с большой вероятностью ослабнет. На горизонте в несколько месяцев прогнозируем разворот тренда, однако точно предсказать сроки мы бы не решились, потому что действует слишком много самых разных факторов. Как бы то ни было, в 3К25 начнется, по нашему мнению, ослабление рубля, который завершит год в районе 100 руб./$1, - пишет эксперт. - С учетом сложившегося за 5М25 среднего курса пары USD/RUB вблизи 88 руб./$1 мы понижаем прогноз по среднему же за весь год курсу с 97 до 91 руб./$1".

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