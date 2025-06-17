"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 36 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Булата Мударисова.

"Рынок алмазов не демонстрирует признаки потенциального разворота. У нас "негативный" взгляд на бумаги компании. Сохраняем свою позицию без изменений, видим фундаментальное подтверждение. Акции "АЛРОСА" торгуются по очень высокому мультипликатору P/E выше 20х по текущим ценам", - указывают эксперты.

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