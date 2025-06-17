Brent торгуется у $73,73/барр.

Уолл-стрит выросла в понедельник на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта. Азиатские акции в основном снижаются во вторник. Нефть дорожает во вторник утром, Brent торгуется у $73,73 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран четвертый день обмениваются ракетными ударами. При этом аналитики отмечают некоторое снижение опасений, что конфликт разрастется и в него окажутся вовлечены другие страны.

Как сообщили СМИ, власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном. При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

"Все внимание направлено на геополитические новости, но пока конфликт затрагивает только Израиль и Иран, он едва ли серьезно повлияет на рынки", - отметил Том Эссейе из The Sevens Report.

При этом в случае, если эскалация напряженности в регионе приведет к перебоям с поставками топлива, что в свою очередь вызовет рост цен и ускорение инфляции в США до 4%, фондовый индекс S&P 500 может упасть на 20% с текущего уровня к концу года, полагают аналитики RBC Capital Markets.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне снизился до минус 16 пунктов по сравнению с минус 9,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс повысится до минус 5,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Цена бумаг United States Steel Corp. подскочила на 5,1% на сообщении, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает проведение сделки по приобретению компании со стороны японской Nippon Steel за $14,9 млрд.

Котировки акций Sarepta Therapeutics (SPB: SRPT) упали на 42% из-за того, что фармкомпания сообщила о смерти второго пациента из-за острой печеночной недостаточности после прохождения генной терапии.

Капитализация Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) повысилась на 2,2% после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендацию для бумаг производителя телекоммуникационного оборудования до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,75% и составил 42515,09 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 2,3%.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,94% - до 6033,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,52% и составил 19701,21 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии и другие новости.

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

Давление на котировки оказывает проект заявления лидеров стран G7, давших понять о намерении укрепить цепочки поставок критически важного минерального сырья в ответ на меры экспортного контроля со стороны Пекина, пишет Trading Economics.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Chow Tai Fook Jewellery Group, дешевеющие на 7,4% на планах сети ювелирных магазинов выпустить конвертируемые облигации примерно на $1 млрд.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 5,7%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,7%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,2%, WuXi AppTec - на 2,6%.

Капитализация Sands China (SPB: 1928) повышается на 4,4%, Sunny Optical Technology Group - на 3%, New Oriental Education & Technology Group - на 2,2%, CITIC - на 2%, China Merchants Bank - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,5%.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 16-17 июня.

Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Кроме того, в рамках постепенной нормализации политики Банк Японии подтвердил планы сокращать покупки японских гособлигаций на 400 млрд иен ($2,8 млрд) ежеквартально по март 2026 года. С апреля следующего года по март 2027 года центробанк будет сокращать покупки уже на 200 млрд иен в квартал с целью довести ежемесячный объем приобретений примерно до 2 трлн иен.

В марте 2024 года японский ЦБ увеличил процентную ставку впервые за 17 лет, выведя ее из отрицательной зоны. В июле ставка была поднята во второй раз - до 0,25%, в январе - в третий, до 0,5%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Disco Corp. (+6,2%).

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. Holdings увеличивается на 4,4%, Socionext - на 4,3%, Oriental Land - на 4,2%, SCREEN Holdings - на 3,8%.

Цена бумаг Nippon Steel уменьшается на 3,3%, Hino Motors - на 3,2%, Sumitomo Pharma - на 2,2%, Nitori Holdings - на 2,1%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,1%.

Котировки бумаг Posco снижаются на 1,4%.

Цена акций Samsung Electronics растет на 2,6%, Korean Air Lines - на 0,7%, Hyundai Motor - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Капитализация BHP снижается на 0,8%, Rio Tinto - почти не меняется.

Цены на нефть растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск повышается на $0,5 (0,68%), до $73,73 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1 (1,35%), до $73,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,46 (0,64%), до $72,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,21 (1,66%), до $71,77 за баррель.

Нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном.

При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, Трамп признал, что контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник.

Тем временем Трамп в соцсети Truth Social призвал людей покинуть Тегеран, что поддерживает нефтяные котировки во вторник.

"Рынок неспокойный, но текущие котировки по-прежнему не учитывают наихудшие сценарии перебоев с поставками, - сказала основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Мы можем увидеть новые, более мощные, удары".