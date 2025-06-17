Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 17 июня. Китайский юань подрос на Московской бирже утром во вторник, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9225 руб. (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,46 коп. выше уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, ситуация в ценах на нефть еще может добавить сил рублю и способствовать его выходу на новые локальные максимумы. При этом основным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать высокий интерес к рублевым активам в условиях поступательного снижения ключевой ставки, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник данные факторы будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 рубля с возможностью отступления юаня в район 10,8 рубля".

Участники рынка ожидают новостей на тему санкций и с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Форум откроется в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду, 18 июня, его работа завершится в субботу, 21 июня.

В канадской провинции Альберта до 17 июня продолжается саммит стран G7. Ожидается, что во вторник на саммите G7 лидеры рассмотрят вопрос об ужесточении санкций в отношении России.

Цены на нефть возобновили небольшое снижение утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск понижается на 0,1%, до $73,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени также на 0,1%, до $71,75 за баррель.

Нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном.

При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, Трамп признал, что контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник.

Тем временем Трамп в соцсети Truth Social призвал людей покинуть Тегеран, что поддерживает нефтяные котировки во вторник.