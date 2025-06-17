Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТМК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Мы приветствуем решение эмитента перейти на единую акцию, поскольку этот шаг поможет оптимизировать корпоративное управление, снизить риски и сэкономить на корпоративных расходах в будущем. Оцениваем позитивный эффект в 2-3 млрд руб. на уровне EBITDA (2-3% от EBITDA в 2025 году). Сейчас акции компании торгуются на 4% ниже цены выкупа, что оправданно с учетом текущей безрисковой доходности по ОФЗ, - пишет эксперт. - Ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев их цена составит в связи с выкупом примерно 111-116 руб. за штуку. Подтверждаем рейтинг "покупать".

Акционеры на собрании 31 июля 2025 года рассмотрят вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, говорится в сообщении ТМК.

Акционеры, которые проголосуют против присоединения подконтрольных обществ или не примут участие в собрании, имеют право предъявить свои акции к выкупу.

Цена за одну акцию составит 116,1 руб., что, согласно законодательству РФ, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих заседанию совета директоров по данному вопросу, который состоялся 16 июня.

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