Индекс Мосбиржи может остаться под давлением во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться под давлением на торгах во вторник, целевой диапазон составляет 2700-2750 пунктов с возможным тестом его нижней границы, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Отметим, что российский рынок достаточно сдержанно отреагировал на подъем цен на нефть в конце прошлой недели, что может говорить о фокусе инвесторов на других факторах, в частности, на отсутствии прогресса в переговорах по Украине и сильном рубле", - пишет эксперт в обзоре.

Также, по его мнению, инвесторы могут ожидать быстрого перехода конфликта на Ближнем Востоке в стадию переговоров, что снизит риски для рынка энергоносителей и вернет нефть марки Brent в диапазон $60-65 за баррель, обусловленный фундаментальными факторами.

"В сложившихся обстоятельствах, видя возможность для коррекционного снижения цен на нефть, ожидаем во вторник преобладания продаж в российских бумагах. Целевым по индексу Мосбиржи на день видим диапазон 2700-2750 пунктов, допускаем тест его нижней границы", - указывает Зварич в материале банка.

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