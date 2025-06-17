Рынок акций РФ, вероятно, пока будет консолидироваться - "Цифра брокер"

Российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться в ожидании новых фундаментальных предпосылок для более выраженной динамики, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Одной из них может стать заседание Банка России по ключевой ставке в июле 2025 года, отмечают эксперты.

В целом, обращают внимание аналитики, настроения на рынке сохраняются осторожными на фоне неопределенности, связанной с напряженной геополитикой.

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