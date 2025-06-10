Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне нефти, дорожающей четвертую сессию подряд

Москва. 10 июня. Китайский юань снижается на Московской бирже днем во вторник. Рубль растет на фоне нефти, котировки которой укрепляются четвертую сессию подряд. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,895 руб., что на 6,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 43 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,75 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 44 копейки, до 89,89 руб./EUR1.

Крупнейшие экспортеры в мае 2025 года сократили продажу валюты на 27% - до $7,3 млрд с $10 млрд в апреле - на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и меньшего количества рабочих дней относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Объем продажи валюты экспортерами в мае 2025 года стал минимальным с середины 2023 года, отмечает ЦБ.

Среднедневные чистые продажи экспортерами валюты в мае сократились на 11% и составили $406 млн ($455 млн в апреле).

Укрепление рубля относительно основных иностранных валют в мае постепенно продолжилось, положительная динамика наблюдалась в течение всего месяца, напомнил ЦБ. Укрепление рубля происходит уже на протяжении 6 месяцев подряд (с декабря 2024 года).

"Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему остается высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики", - считает регулятор.

По итогам мая доллар США ослаб на 3,6% - до 78,62 рубля, юань - на 2,8% - до 10,89 рубля, обновив тем самым минимумы с середины мая 2023 года и с середины марта 2023 года соответственно.

Падение спроса на валюту существенно поддерживает рубль, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Согласно данным, опубликованным в понедельник в Обзоре рисков финансовых рынков от ЦБ, чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в мае продолжили снижаться, опустившись до $7,4 млрд ($10 в апреле), - пишут эксперты. - При этом, как мы предполагаем, отношение продаж к экспорту в мае также снизилось. Этот фактор, при прочих равных, должен был бы оказать негативное влияние на динамику курса рубля, но этого не произошло".

На взгляд аналитиков, фактор снижения спроса на валюту существенно перевешивает, поддерживая рубль на протяжении последних месяцев. ЦБ объясняет такую ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой, которая обеспечивает привлекательность рублевых активов для компаний и населения.

"Падение спроса на валюту также может быть обусловлено как сохранением ожиданий по разрешению геополитической ситуации, так и изменением процессов в импорте (спрос на валюту со стороны импортеров падает из-за проблем с платежами за импорт и/или из-за роста рубля в расчетах), - полагают стратеги банка. - При этом притока иностранных инвесторов на фоне жесткой ДКП не фиксируется (доля нерезидентов в ОФЗ остается крайне низкой), главным образом, из-за риска санкций. По этой же причине, как мы понимаем, существенно ограничены возможности инвестиций в иностранные активы и для резидентов".

Цены на нефть растут днем во вторник четвертую сессию подряд на оптимизме по поводу американо-китайских переговоров.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,64%, до $67,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,57%, до $65,65 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,9% и завершила торги на максимуме с конца апреля, а WTI выросла в цене на 1,1%, до пика с начала позапрошлого месяца, на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне в понедельник. Министр торговли США Говард Латник назвал обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".

Переговоры продолжаются во вторник. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Банк России во вторник, 10 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 920 млрд рублей (при лимите 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 3 июня, ЦБ разместил 620 млрд рублей (при лимите 620 млрд рублей и спросе 1 трлн 441,9 млрд рублей) в среднем по ставке 21,2% годовых.