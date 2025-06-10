"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ММК до 60,56 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 64,78 руб. до 60,56 руб. за бумагу, что предполагает 97%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

EBITDA группы ММК в IК25 составила 19,758 млрд руб., что на 15,3% ниже данных за 4К24 и ниже на 53% по сравнению с 1К24, отмечается в комментарии. Чистая прибыль акционеров составила около 3,1 млрд руб. (против 23,8 млрд руб. годом ранее и 11,9 млрд руб. в 4К24). На фоне ослабления финансовых показателей на годовом собрании акционеры ММК приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год.

"На фоне существенно более слабой, чем предполагалось, динамики цен рынков сбыта ММК, но с учетом сохранения благоприятных долгосрочных отраслевых оценок, мы снизили прогноз EBITDA эмитента за 2025 год до 125 млрд руб. (ранее - 168 млрд руб., в 2024г - 153 млрд руб.), - отмечают аналитики. - Прогноз дивидендов за 2025 год - 0,9 руб./ао (против 1,5 руб./ао ранее). Рыночный прогноз составляет около 3 руб. на обыкновенную акцию".

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