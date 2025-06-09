Рубль днем развернулся вверх и немного повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 9 июня. Китайский юань растерял рост первой половины дня и немного дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, развернулся вверх после утреннего снижения благодаря дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9865 руб., что на 2,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,44 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 4 копейки, до 90,68 руб./EUR1.

Рубль может перейти к более устойчивому (хотя и умеренному) ослаблению по отношению к доллару и юаню в текущем месяце, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале "БКС Экспресс".

Высокие процентные ставки продолжат поддерживать рубль в июне, но давление на его курс способно постепенно нарастать со стороны сырьевого фактора, отмечает аналитик. Нефтяные цены уже несколько месяцев находятся недалеко от установленных в начале апреля четырехлетних минимумов, что может планомерно сокращать поступление иностранной валюты от экспорта.

В то же время, указывает Бабин, импорт способен постепенно восстанавливаться благодаря усилению активности потребителей, которое обычно происходит в сезон отпусков и летнего отдыха. Кроме того, обращает внимание он, наблюдавшееся с начала 2025 года затоваривание складов импортными товарами должно нивелироваться, что дополнительно увеличит спрос на инвалюту.

Таким образом, заключает эксперт, в июне рубль может перейти к более устойчивому ослаблению, хотя и умеренному. В базовом сценарии официальный курс доллара способен вернуться в район 83 руб./$1. "Если при этом у нас отношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,19, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет выше 11,5 руб. за юань", - говорится в обзоре аналитика.

Банк России с 9 июня снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил ослабление инфляционного давления. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

Нефть торгуется в небольшом плюсе в понедельник на фоне оптимизма, связанного с ожиданиями очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что встреча делегаций состоится в понедельник в Лондоне, выразив надежду, что все "пройдет очень хорошо".

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,83 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,48%, до $64,89 за баррель.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение китайского импорта в мае в целом и закупок нефти в частности, что является сдерживающим фактором для нефтяного рынка. Совокупный объем импорта уменьшился на 3,4% в годовом выражении, импорт нефти - на 3%, сообщило Главное таможенное управление КНР.