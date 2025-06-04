Прогнозная цена акций Селигдара до конца 2025г - 57 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Селигдара" на горизонте до конца текущего года составляет 57 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Предполагаем, что акции эмитента позитивно реагируют на внешнеполитическую ситуацию. Неопределенные результаты состоявшихся 2 июня переговоров между Россией и Украиной, а также эскалация внешнеторгового конфликта Китая с США способствуют повышению интереса инвесторов к акциям золотодобывающих компаний как к защитным активам, - пишет эксперт. - Бумаги "Селигдара" с начала 2025 года подорожали на 11%, но все еще выглядят недооцененными по показателю EV/EBITDA, что создает благоприятные условия для среднесрочных инвестиций в этот актив. Наша целевая цена по ним до конца текущего года - 57 рублей".

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