"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 100 рублей и горизонтом инвестирования на июль 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,1%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Дивидендная доходность по акциям в случае одобрения решения акционерами может составить 27,7% и является одной из наиболее высоких на российском рынке в летний сезон 2025 года, - отмечают эксперты. - Отсутствие уверенности в выплате дивидендов со стороны инвесторов сдерживает рост котировок ВТБ. Однако ближе к дате проведения ГОСА и в случае одобрения дивидендов котировки могут перейти к росту и показать доходность около 8% за месяц. Инвестидея предполагает покупку акций ВТБ и их удержание до 11 июля 2025 года - даты закрытия реестра акционеров под дивиденды, при условии их утверждения".

Обращают внимание аналитики и на вероятные риски:

- Неодобрение решения по вопросу о выплате дивидендов акционерами компании на годовом собрании 30 июня 2025 года.

- Ухудшение геополитических отношений между Россией и недружественными странами может привести к общим негативным настроениям участников фондового рынка, что может привести к отрицательной переоценке акций.

- При росте ключевой ставки высокая дивидендная доходность по акциям ВТБ теряет часть своей инвестиционной привлекательности.

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