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Главная / Мнения аналитиков / "Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ
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03 июня 2025 года 19:00
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 100 рублей и горизонтом инвестирования на июль 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,1%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Дивидендная доходность по акциям в случае одобрения решения акционерами может составить 27,7% и является одной из наиболее высоких на российском рынке в летний сезон 2025 года, - отмечают эксперты. - Отсутствие уверенности в выплате дивидендов со стороны инвесторов сдерживает рост котировок ВТБ. Однако ближе к дате проведения ГОСА и в случае одобрения дивидендов котировки могут перейти к росту и показать доходность около 8% за месяц. Инвестидея предполагает покупку акций ВТБ и их удержание до 11 июля 2025 года - даты закрытия реестра акционеров под дивиденды, при условии их утверждения". Обращают внимание аналитики и на вероятные риски: - Неодобрение решения по вопросу о выплате дивидендов акционерами компании на годовом собрании 30 июня 2025 года. - Ухудшение геополитических отношений между Россией и недружественными странами может привести к общим негативным настроениям участников фондового рынка, что может привести к отрицательной переоценке акций. - При росте ключевой ставки высокая дивидендная доходность по акциям ВТБ теряет часть своей инвестиционной привлекательности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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03 июня 2025 года 19:28
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Москва. 3 июня. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль немного дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, при этом участники торгов постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. читать дальше
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