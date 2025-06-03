Freedom Finance Global повысил прогнозную цену золота до $3600/унц. на конец 2025г - Freedom Finance Global

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену золота до $3600 за тройскую унцию на конец 2025 года, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Эксперт обращает внимание на данные World Gold Council, которые свидетельствуют о том, что в апреле 2025 года мировые центробанки закупили 12 тонн золота, что ниже среднемесячного показателя за последний год (28 тонн).

"Высокий спрос на драгметалл среди стран с формирующейся экономикой сохраняется уже несколько лет. Чтобы достичь уровня развитых стран по доле золота в резервах, им необходимо приобрести еще около 11 тыс. тонн, - пишет Чернов. - Это указывает на потенциально устойчивый спрос в долгосрочной перспективе. Для рынка такие действия центробанков остаются важным поддерживающим фактором. Золото продолжает восприниматься как надежный актив в условиях геополитической неопределенности и валютных рисков. Следовательно, текущее снижение темпов его закупок не должно рассматриваться как сигнал к развороту тренда, скорее это временное замедление в рамках долгосрочного тренда на дедолларизацию и усиление суверенитета".

В свете снижения стоимости американского доллара и тарифных войн американского президента Дональда Трампа аналитики Freedom Finance Global повышают прогноз цены на драгметалл до $3600 за тройскую унцию в 2025 году.

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