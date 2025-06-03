Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвесткейса Астры

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса "Группы Астра", говорится в материале главного аналитика отдела публичного анализа акций Дмитрия Трошина.

"Мы ожидаем улучшения динамики отгрузок во 2П25 по мере начала смягчения денежно-кредитной политики, которое предполагаем в июне-июле (июнь - смягчение сигнала; июль - снижение ставки), и снижения ставки ЦБ РФ до 14% к концу текущего года, - пишет эксперт. - Компания, на наш взгляд, является одной из лучших ставок на развитие IT-сферы в РФ, так как закрывает почти все потребности в инфраструктурном программном обеспечении (ПО) для заказчиков. Построение и полное импортозамещение IT-инфраструктуры невозможно без импортозамещения инфраструктурного ПО".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.