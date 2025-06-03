Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги в диапазоне 2800-2850п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги в диапазоне 2800-2850 пунктов в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем на открытии в среду умеренно негативной динамики российского рынка за счет снижения в акциях "ЛУКОЙЛа", которые сегодня торгуются без дивиденда, - прогнозирует эксперт. - При этом, на текущий момент не видим существенных поводов для смещения рынка с текущих уровней. Частично поддержку рынку может оказать пересмотр инвесторами ожиданий относительно результатов пятничного заседания регулятора - часть участников торгов может увеличивать долю акций в портфелях на ожидании снижения ключевой ставки, а также стабильная ситуация в ценах на нефть. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, в рамках сегодняшних торгов целевым диапазоном для индекса Мосбиржи станет коридор 2800 - 2850 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.