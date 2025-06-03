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03 июня 2025 года 09:10

Brent торгуется у $64,8 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в понедельник на статданных и геополитике. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник утром.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих 25%. Решение вступит в силу 4 июня.

На этом заявлении активно выросли котировки бумаг американских сталелитейных компаний, в том числе Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) (+23,2%), Nucor Corp. (SPB: NUE) (+10,1%) и Steel Dynamics (SPB: STLD) (+10,3%).

В то же время цена акций автомобилестроителей, крупных потребителей стали, снизилась, включая Ford Motor (SPB: F) и General Motors (SPB: GM) (-2,3%).

"Когда мы уже думали, что шум вокруг тарифов утих, недавние события показывают, что инвесторам ничего нельзя принимать на веру, пока они не увидят подписанного документа", - отметил глава EFG Asset Management Дэниэл Мюррей.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшился до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности в производственном секторе, и индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Акции Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) подорожали на 1,1% на новости, что фармкомпания выкупила у конкурирующей BioNTech лицензию на противораковый препарат BNT327. Bristol Myers заплатит BioNTech до $11,1 млрд, в зависимости от достижения определенных результатов.

Цена бумаг Campbell''s Co. повысилась на 0,6%. Производитель продуктов питания, ранее известный как Campbell Soup Co. (SPB: CPB), в третьем квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль вдвое и увеличил выручку на 4%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 2% после того, как аналитики BofA Global Research улучшили рекомендацию для бумаг производителя самолетов до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,08% и составил 42305,48 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 2,3%, лидером снижения - бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 1,4%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,41% - до 5935,94 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,67% и составил 19242,61 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник демонстрируют позитивную динамику, несмотря на слабые статданные.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с президентскими выборами.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в мае опустился до 48,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 50,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в промсекторе. Он опустился ниже этой отметки впервые за восемь месяцев.

При этом поддержку настроениям инвесторов оказали заявления властей Гонконга о том, что его ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, как и предполагалось ранее.

Лидерами роста на Гонконгской фондовой биржи выступают акции производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI), подорожавшие на 6,6%, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China - на 3%.

Котировки бумаг ритейлера Alibaba (SPB: BABA) выросли на 0,4%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2% и 1,7%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,7%.

Между тем снижается стоимость оператора казино Sands China (SPB: 1928) и производителя компьютеров Lenovo - на 1,5% и 1,1% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличилось на 0,1%.

Рост демонстрируют акции технологических компаний, в том числе Socionext Inc. - на 9,3%, Advantest - на 2,7%, Renesas Electronics - на 2,4%, Lasertec Corp. - на 0,8%, SoftBank Group - на 0,7%, Screen Holdings - на 1%, Disco Corp. - на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:11 МСК прибавил 0,5%.

Наиболее существенный подъем показывают котировки акций занимающейся пассажирскими перевозками Kelsian Group - на 6,3%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,2% и 0,8% соответственно.

Прибыли компаний Австралии в первом квартале снизились на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило во вторник статбюро страны. Это оказалось неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение на 1,1%, отмечает Trading Economics.

В четвертом квартале, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 6%, а не на 5,9%, как было объявлено ранее.

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $64,81 за баррель, что на $0,18 (0,28%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,85 (2,9%), до $64,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,31 (0,5%), до $62,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,73 (2,85%), до $62,52 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

"То, что мы наблюдали в понедельник, является классическим случаем того, как страхи не материализовались", - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. - Сигналы ОПЕК+ вместе с ростом геополитической напряженности и приближением автомобильного сезона спровоцировали резкое закрытие "коротких" позиций на нефтяном рынке".

Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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