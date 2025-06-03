Рубль может протестировать сверху вниз отметку 10,8 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль на торгах во вторник может протестировать сверху вниз отметку 10,8 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Богдан Зварич.

Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания Банка России (6 июня), что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения, отмечает эксперт.

Плюс к этому, указывает он, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей.

"В сложившихся обстоятельствах ждем удержания парой юань/рубль позиций в диапазоне 10,8-11 руб. за юань с рисками тестирования его нижней границы. Рубль в краткосрочной перспективе может продолжить волну укрепления, однако на средне- и долгосрочном горизонтах мы не видим фундаментальных факторов, которые бы позволили ему закрепиться на текущих и более низких уровнях", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.