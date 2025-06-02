Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "префов" Транснефти на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

На заседании СД в прошлый четверг рекомендовано выплатить дивиденды как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям в размере 198,25 руб. на одну бумагу. Общая сумма - 143,7 млрд руб. (+12% г/г).

"Размер рекомендованных дивидендов в целом совпал с нашими расчетами (200 руб/акцию), основанными на выплате в соответствии с дивидендной политикой половины от скорректированной чистой прибыли, - пишут аналитики. - В то же время объявленная сумма превышает консенсус-прогноз "Интерфакса" (188 руб./акцию). В связи с этим ожидаем позитивной реакции рынка и подтверждаем наш рейтинг "покупать" по "префам". Наш базовый сценарий на последующие годы предусматривает умеренное снижение объема выплат на фоне увеличения ставки налога на прибыль до 40% с 2025 года".

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