"Финам" понизил рейтинг акций Exelixis до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Exelixis с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $42,7 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Компания ранее отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, показав динамичный рост выручки и чистой прибыли темпами, значительно опережающими среднеотраслевые, констатирует эксперт.

Ключевой препарат эмитента демонстрирует хорошие результаты в исследованиях по расширению показаний к применению и имеет потенциал дальнейшего наращивания продаж. В условиях, когда многие крупные биофармацевтические компании понизили прогнозы на 2025 год из-за угрозы тарифов, Exelixis повысила прогнозы по годовой выручке.

"За период с нашей первичной инвестиционной идеи в январе 2025 года акции Exelixis подорожали на 19%, львиная доля роста произошла после публикации отчетности, которая впечатлила инвесторов. Теперь бумаги выглядят справедливо оцененными, торгуются без дисконта относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам и P/S и EV/S (NTM)", - пишет Саидова в обзоре.

Также аналитик "Финама" отмечает, что данное вложение имеет высокорисковый профиль в силу относительно небольшой величины компании.

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