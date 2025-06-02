"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 179,4 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Газпрома" на уровне 179,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 36,4%, и рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет компании за первый квартал 2025 года выглядит нейтрально - основные показатели достаточно близки к ожиданиям, а из позитивных факторов можно выделить переход FCF в положительную область и снижение долговой нагрузки, указывает эксперт инвесткомпании. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома". Локально они выделяются достаточно низкой оценкой по мультипликаторам, а в долгосрочной перспективе являются ставкой на постепенное восстановление экспорта и возможность улучшения геополитической ситуации".

Среди ключевых рисков для бумаг эмитента, по мнению Кауфмана, можно выделить возможность полного отказа ЕС от российского газа, коррекцию цен на газ и неопределенность относительно дивидендов и некоторых проектов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.