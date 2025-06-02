"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Акрона с целью 18000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Акрон" с целью 18000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,57%, стоп-приказ: 15500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 427 руб. на одну обыкновенную акцию, отмечают аналитики. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 6 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,65%.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 500 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,10", - указывают в "Финаме".

"Акрон" - ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK.

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