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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс рубля, скорее всего, вернется выше 11 руб./юань в понедельник - "Алор Брокер"
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02 июня 2025 года 10:20

Курс рубля, скорее всего, вернется выше 11 руб./юань в понедельник - "Алор Брокер"

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, вернется выше уровня в 11 руб. за юань на торгах в понедельник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Рубль в пятницу прервал укрепление. Закончился налоговый период, ухудшилась геополитика, ожидаемая мягкость Банка России не будет играть в пользу роста национальной валюты. Так что сейчас сложились все предпосылки для плавной девальвации, - пишет эксперт. - Но при этом нельзя исключить, что какие-то крупные экспортеры будут продавать большие объемы валюты для вложения в рублевые низкорискованные активы или для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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