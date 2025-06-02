Курс рубля, скорее всего, вернется выше 11 руб./юань в понедельник - "Алор Брокер"

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, вернется выше уровня в 11 руб. за юань на торгах в понедельник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Рубль в пятницу прервал укрепление. Закончился налоговый период, ухудшилась геополитика, ожидаемая мягкость Банка России не будет играть в пользу роста национальной валюты. Так что сейчас сложились все предпосылки для плавной девальвации, - пишет эксперт. - Но при этом нельзя исключить, что какие-то крупные экспортеры будут продавать большие объемы валюты для вложения в рублевые низкорискованные активы или для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов".

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