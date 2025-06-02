Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в частности, возросших сомнений инвесторов в скором урегулировании конфликта вокруг Украины после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны. Участники рынка будут пристально следить за ходом второго раунда российско-украинских переговоров, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник, 2 июня, сообщил государственный ресурс TRTHaber. "Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган", - сообщило в воскресенье издание со ссылкой на источник в МИД Турции. В Управлении коммуникаций Турецкой республики подтвердили журналистам, что переговоры делегаций назначены на 13:00 во дворце Чираган.

Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой переговоров.

Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях расследуются по статье УК РФ о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она в воскресенье журналистам.

Кроме того, как сообщило Минобороны РФ, киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и развитие событий во внешнеторговой политике. Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы увеличились на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,1% в годовом выражении. В марте показатель не изменился в помесячном и поднялся на 2,3% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (как и в марте) и на 2,5% г/г (2,7% в марте). Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем дефицит США во внешней торговле товарами в апреле сократился на 46% - до $87,6 млрд, минимума с декабря 2023 года, согласно официальным данным. Объем импорта упал на рекордные 19,8% - до $276,1 млрд - на фоне новых торговых пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Экспорт вырос на 3,4%, до $188,5 млрд.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник, биржи материкового Китая закрыты в связи с Праздником драконьих лодок. Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего увеличить со среды, 4 июня, пошлины на импорт стали и алюминия вдвое - с 25% до 50%. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,7%. Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,2%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.

В минувшую пятницу Трамп также обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает эти обвинения. Американский президент отметил, что надеется обсудить эти договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции. Глава американского Минфина Скотт Бессент в воскресенье заявил, что телефонный разговор двух лидеров должен состояться в ближайшее время.

В свою очередь цены на нефть уверенно повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле. ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,24 за баррель, что на 2,33% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на 0,9%, до $62,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 2,7%, до $62,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,25%, до $60,79 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,782 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,726 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 мая вырос на 0,28% и составил 112,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,3%, поднявшись до 1070,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,4%), "Новотранс-001Р-03" (+1,25%), "Почта России-001Р-10" (+0,87%) и "АФК Система-1Р-20" (+0,86%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,46%), "МТС-001P-21" (-0,43%) и "СТМ-001Р-02" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 2-летних облигаций серии 002P-02 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. По итогам маркетинга объем выпуска был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 12 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 25,28% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) 29 мая, за один день, полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 6,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 мая. Ставка купонов была установлена на уровне 21,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 23,30% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с 1 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П16 с фиксированными купонами объемом 4,5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 22,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,67% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 мая. Объем займа при открытии книги заявок составлял не менее 2 млрд рублей, книга была переподписана. По выпуску предусмотрена амортизация (по 11% от номинала будет погашено в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% - в дату выплаты 36-го купона).

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 с офертой через 2 года объемом не менее 500 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 28,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 30 мая. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 1,5 года с не менее 3 млрд рублей до 5 млрд рублей и установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 400 базисных пунктов. Ставка 1-го купона определяется по формуле: ключевая ставка на дату сбора заявок плюс спред; соответственно, финальный ориентир ставки 1-го купона - 25% годовых. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 30 мая. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

АО "Универсальная лизинговая компания" перенесло с 3 на 16 июня сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,33% годовых. Техразмещение запланировано на 19 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Росэксимбанк установил ставку 11-14-го купонов облигаций серии 002Р-02 на уровне 18,4% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в июне 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,9% годовых, по выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приобрело по оферте 682 тыс. 298 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала, или 4,5% эмиссии. Выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен в июне 2018 года по ставке 5,95% годовых. Первый купонный период составил 242 дня, 2-30-й купоны - полугодовые. Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца.