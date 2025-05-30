"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont с целевой ценой $54

"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $54 за штуку, что предполагает потенциал роста на 2,2%, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Newmont прошла через консолидацию приобретенной в 2023 году австралийской Newcrest Mining и продажу избыточных активов, что отразилось на операционных и финансовых результатах 2024 года и 1К 2025, которые нельзя считать показательными и которые после завершения расчетов по сделкам со второй половины года вернутся к нормальному состоянию. Акции Newmont в этот период практически пропустили весь рост цен на золото, только в последнее время возобновилась их корреляция. На наш взгляд, сегодня рынок адекватно оценивает стоимость компании с учетом прогнозов и ожиданий", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Newmont Corporation - американская горнодобывающая компания, которая за 24 года путем расширения деятельности, покупки активов и слияний выросла до положения крупнейшей в мире золотодобывающей компании с долей более 5% мировой добычи золота.

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