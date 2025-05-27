Рубль во вторник незначительно опустился в паре с юанем, несмотря на довольно активное снижение на рынке нефти

Москва. 27 мая. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам вторника. Рубль незначительно подешевел, несмотря на усиление снижения цен на нефть, так как спрос на рублевую ликвидность поддерживался подготовкой экспортеров к основным налоговым выплатам. В среду в бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1185 руб., что на 2,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 мая на 4,12 копейки, до 79,6176 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,63 копейки, до 90,9007 руб./EUR1.

"Рубль, наконец, снижает свое давление на инвалюты. Биржевой юань сегодня был у 11,14, доллар боролся за возвращение выше 80 руб. Эффект от налогового периода завершается - основной объем дополнительной валюты экспортеры уже продали. Снижаться может и в целом навес предложения валюты из-за эффекта от сокращения котировок нефти с начала апреля, спрос же на иностранные деньги при этом может постепенно расти - учитываем приближение сезона отпусков, летнее оживление импорта, ожидаемое начало секвестра ключевой ставки ЦБ. Со среды ожидаем более выраженную слабость рубля. Встретить июнь курсы валют могут в пределах 11,2-11,3 руб./юань и 81-82 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники рынка продолжают следить за ходом урегулирования российско-украинского конфликта.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог во вторник выдвинул предположение, что Женева могла бы стать местом для проведения следующих переговоров России и Украины.

"Мы хотели бы организовать их в Ватикане и были довольно настроены на это, но россияне не захотели ехать туда, (...) так что я думаю - Женеву можно выбрать следующим местом для переговоров", - приводит The Washington Post слова Келлога.

Он добавил, что Россия пока что не представила проект меморандума по мирному урегулированию украинского кризиса.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выражал надежду, что разрабатываемый российский меморандум о мирном соглашении с Украиной позволит добиться прогресса на переговорах.

Турецкая газета "Хюрриет" ранее сообщала, что глава МИД Турции Хакан Фидан, посещающий Москву 25-27 мая, во время встреч с российскими представителями подчеркнул готовность Анкары продолжить играть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции. "Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой.

Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник в ожидании встречи восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи на июль.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 1,65%, до $63,67 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,56%, до $60,72 за баррель.

Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ обсуждает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

С другой стороны, снижение котировок сдерживает оптимизм по поводу переговоров США и Европейского союза по поводу заключения торговой сделки. Ранее американский президент Дональд Трамп согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам.

Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Банк России во вторник, 27 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 614,195 млрд рублей) в среднем по ставке 21,28% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 20 мая, ЦБ разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 мая опустилась на 8 базисных пунктов - до 20,71% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев во вторник остались на прежнем уровне - 20,92%, 21,64% и 22,09% годовых соответственно.

эб вч