Готовится новый налоговый маневр для нефтяной отрасли

28 мая. FINMARKET.RU - Минэнерго готовит новый налоговыйдля нефтяной отрасли, который подразумевает снижение нагрузки на отрасль и удвоение инвестиций в нее. Это даст мультипликативный эффект на смежные отрасли. В энергетическом ведомстве полагают, что их отчисления в бюджет смогут восполнить выпадающие доходы и сохранить добычу. Об этом в выступлении на заседании подкомитета по энергетике "Деловой России" заявил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ходом дискуссии мероприятия.

По словам одного из них, снижение налоговой нагрузки может быть осуществлено за счет расширения системы налога на дополнительный доход (НДД) или льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Что касается геологоразведочных работ, то "это могут быть инструменты, связанные с какими-то вычетами по другим налогам".

Специалисты подчеркнули важность преодоления внутренних структурных вызовов, адаптации к изменениям внешнего рынка и обеспечения конкурентоспособности за счет технологического суверенитета и гибкого налогового режима. Они также подчеркнули необходимость снижения фискальной нагрузки на отрасль в обмен на увеличение объемов добычи и инвестиций в проекты освоения труднодоступных запасов при сохранении баланса на мировом рынке нефти, - отмечается в сообщении.

Кроме того, Рубцов в ходе конференции "Трудноизвлекаемые запасы - настоящее и будущее" 27 мая заявил, что России необходимо удвоение инвестиций в отрасль для поддержания добычи на уровне 540 млн т до 2050 года. Говоря о том, какими могут быть источники финансирования для поддержания добычи, он назвал в первую очередь доходы компаний от продажи нефти. Во-вторых, по его словам, инвестором должно стать и государство.