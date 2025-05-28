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28 мая 2025 года 08:15
РФ хотела бы расширения ЕАЭС за счет тех стран, откуда приезжает больше всего трудовых мигрантов
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Александр Астафьев/POOL/ТАСС
28 мая. FINMARKET.RU - Россия считает целесообразным расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет государств, направляющих сюда наибольшее количество трудовых мигрантов, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью "Российской газете". "Отсутствие различий в отношении к гражданам государств-членов ЕАЭС создает лучшие условия для интеграции этих людей в наше общество, отражается на качестве их жизни, делает их уверенными в своих правах, менее зависимыми от диаспор и в значительной степени выбивает почву из-под ног криминала, связанного с трудовой миграцией. Это во многом объясняет, почему мы бы хотели расширения ЕАЭС за счет стран, направляющих к нам наибольшее количество трудовых мигрантов", - пояснил Оверчук. Он напомнил, что "право ЕАЭС позволяет снять часть напряженности, связанной с перемещением трудовых ресурсов между странами", а также "позволяет работающим за пределами своих стран гражданам Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России пользоваться теми же правами, что и граждане страны, на территории которой они живут и работают". Кроме того, уточнил вице-премьер РФ, "в их отношении одинаково взимаются налоги на доходы физических лиц". "Демографическая ситуация, спрос на труд и его стоимость складываются таким образом, что для развития экономики и сдерживания инфляции необходимо привлечение трудовых мигрантов. Конечно, часть этой проблемы может решаться путем внедрения передовых технологий и роста производительности труда, но это более долгосрочное решение, требующее инвестиций, которые сегодня особенно дороги", - сказал Оверчук. По его словам, "с другой стороны, во всем мире, и Россия не исключение, приток трудовых мигрантов создает проблемы, обусловленные не только особенностями рынка труда, но и культурными различиями, незнанием законов и языковым барьером, что приводит к формированию обособленных национальных диаспор, росту криминала и конфликтным ситуациям". "Все мы наблюдаем, как происходит замена коренного населения в Европе, и у многих это не вызывает положительных эмоций. Вопрос в том, как сделать проблемы трудовой миграции менее болезненными для общества", - резюмировал зампредседателя правительства РФ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: ЕАЭС, Россия, расширение
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