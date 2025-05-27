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27 мая 2025 года 19:55

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 2735п по индексу МосБиржи после 5-дневного снижения, лидировал ПИК

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне локальной перепроданности в условиях сомнений в скором урегулировании украинского конфликта и опасений введения США новых антироссийских санкций; сдерживающим для покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 2735 пунктов после 5-дневного снижения; лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+6,3%) и "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2736,75 пункта (+1,4%, на утренних торгах индекс локально падал ниже 2670 пунктов - минимум с 9 апреля), индекс РТС - 1082,85 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 мая, составил 79,6176 руб. (-4,12 копейки).

Подорожали также акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,1% и +3,7% "префы"), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%).

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила корпорация накануне вечером. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 27 июня.

Подешевели во вторник акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

Республиканец США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Сенат США ждет предложения Москвы для прекращения огня на Украине, чтобы решить, следует ли вводить санкции в отношении России.

"Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить перечень условий для прекращения огня (...). В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс избрать", - приводит The Wall Street Journal слова Грэма. При этом он отметил, что "Сенат готов к любому развитию событий".

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "серьезной эскалацией" решение о снятии европейцами ограничений на дальность действия вооружений для Украины в случае, если это соответствует действительности. "Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная", - сказал он.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Дениса Обухова, индекс МосБиржи во вторник вырос, несмотря на рост геополитической напряженности и неоднозначные новости западных СМИ относительно санкционного давления на Россию со стороны США. Рубль торгуется с минимальными отклонениями и нейтрально влияет на котировки акций компаний, а нефть к концу дня ускорила снижение в ожидании встречи ОПЕК+. В среду инвесторы будут оценивать свежие данные Росстата по недельной инфляции.

Акции "Ростелекома" выросли на фоне известий, что РТК-ЦОД и "Солар" технически готовы к IPO. "Мечел" (MOEX: MTLR) (+1,7%) раскрыл операционные результаты за I квартал 2025 года: добыча угля снизилась на 17% к прошлому кварталу, производство стали выросло на 2%, чугуна - на 5%. Бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4% и -4,9% "префы") неоднозначно отреагировали на дивидендные новости - инвесторы ожидали более щедрых выплат за 2024 год, чем рекомендованные советом директоров 147,31 рубля на каждый тип акций, отметил Обухов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи предпринял отскок выше 2700 пунктов после ощутимой просадки в предыдущие дни - бенчмарк снижался пять сессий подряд, и во вторник, по-видимому, участники торгов снимали техническую перепроданность. Некоторым позитивом могла выступить склонность рубля к ослаблению на межбанке.

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источники, в том числе в окружении президента США Дональда Трампа, сообщили, что он сомневается в целесообразности усиления санкционного давления на РФ. В ЕС, между тем, уже рассматривают 18-й пакет рестрикций против России. Нефть, золото и другие commodities во вторник понесли ценовые потери, отметил эксперт.

В середине недели пройдет министерская встреча всех стран ОПЕК+. Не исключено, что по ее итогам будет принято решение о продолжении в июле активного возвращения в рынок части ранее сокращенных баррелей. Это может оказать давление на нефтяные цены. Также в этот день будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. В среду состоится пресс-конференция ЦБ РФ по "Обзору финансовой стабильности", а Росстат вечером представит данные по инфляции - это чувствительная для рынка информация в свете приближающегося заседания регулятора по ключевой ставке, считает Шепелев.

"В условиях повысившейся геополитической неопределенности можно ожидать преимущественно боковой динамики индекса МосБиржи, поскольку для возвращения к 2800 пунктам драйверов пока недостаточно. Прогноз на 28 мая - 2675-2800 пунктов", - заключил представитель "БКС МИ".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на внешних рынках во вторник сохраняются преимущественно позитивные настроения, внимание инвесторов сосредоточено на новостях из торговой сферы. В прошлую пятницу президент США рекомендовал с 1 июня ввести пошлину на импорт европейских товаров в размере 50%, однако затем "сменил гнев на милость" и предоставил ЕС отсрочку до 9 июля для достижения торгового соглашения. Это в значительной степени ослабило напряженность на финансовых рынках. В предстоящие дни трейдеры будут ждать выхода отчетности американского техгиганта и бенефициара ажиотажного спроса на ИИ-чипы NVIDIA, которая может оказать влияние не только на бумаги компаний из технологического сектора, но и на широкий рынок в целом. Кроме того, в конце недели в Штатах выйдут апрельские данные по индексу PCE Core, "любимой" мере инфляции Федрезерва, которые могу скорректировать прогнозы в отношении дальнейшей траектории монетарной политики в стране.

Российский рынок акций во вторник демонстрирует попытку отскока вверх после обновления минимальных уровней с апреля. До этого рынок слишком быстро и сильно просел, поэтому даже в условиях негативного фона возможны локальные покупки за счет краткосрочной перепроданности. В целом отскок пока не выглядит устойчивым, поскольку фундаментальные риски остаются в силе: отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта, жесткая денежно-кредитная политика, слабый спрос и корпоративные разочарования продолжают давить на настроения инвесторов, считает аналитик.

Технически на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального треугольника, в связи с чем сохраняется возможность углубления снижения с целью на отметке 2600 пунктов, полагает Магомедов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что рынок акций РФ будет искать поводы для разворота вверх.

Западные СМИ пишут, что президент США Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе, на этих сообщениях рынок акций утром во вторник продолжил снижение. Однако далее последовал коррекционный отскок, и в отсутствие нового негатива игроки могут вернуться к покупкам. Поводом для этого могут стать ожидания хорошей статистики Росстата по инфляции, что увеличит надежды на мягкое решение совета директоров ЦБ по ставке в конце следующей недели, полагает Антонов.

Фундаментально намного лучше рынка в целом выглядят банки, пополнять портфели можно бумагами Сбера, "Т-Технологий" и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Спекулятивно на отскок также лучше прикупить фьючерс на индекс МосБиржи, считает представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,8%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,4-2% во главе с Nasdaq).

Индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 98 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в апреле значение индикатора составляло 85,7 пункта, а не 86 пунктов, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 87 пунктов с объявленного предварительно апрельского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены ускорили снижение из-за опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,65 за баррель (-1,7% и -0,1% накануне), июльская цена WTI - $60,44 за баррель (-1,8% к уровню пятницы).

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.

Некоторую поддержку котировкам фьючерсов на нефть накануне оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля. В прошлую пятницу Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами Вашингтона и Тегерана относительно иранской ядерной программы. Переговорам грозят серьезные трудности, если Вашингтон действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу CNN представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвет весь процесс", - сказал он.

Пятый раунд консультаций США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+6,1%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+5,9%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (+4,6%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,6%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,2%).

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,8%, до 76,1 рубля; +0,9% "префы", до 19,32 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года из расчета 4,15 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+1,4%, до 9,03 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 0,9573 рубля на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 14 июля 2025 года. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 17,945 млрд рублей. Годовое собрание акционеров НМТП состоится 30 июня в форме заочного голосования.

Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+3%, до 49,5 рубля) (Тольятти, Самарская область) на годовом собрании 23 мая приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2025 года.

Совет директоров Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+2,2%, до 142,5 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год в размере 16,4 руб. на обыкновенную акцию и 0,1 руб. на "преф", говорится в материалах банка. Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям планируется направить 450,9 млн руб., по "префам" - 110,1 тыс. руб. Вопрос о дивидендах будет рассматриваться на собрании акционеров 24 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 июля.

EBITDA группы "Акрон" (MOEX: AKRN) (+0,6%) по МСФО в I квартале составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое к аналогичному периоду прошлого года, следует из отчета компании. Консолидированная выручка группы выросла на 30%, до 66,9 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,3%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г., сообщила компания. Акционерам рекомендовано направить нераспределенную прибыль на инвестиции и развитие компании, говорится в сообщении.

Снизились во вторник акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,1%).

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-0,7%, до 371,9 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 рубля на акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 661 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 10 июля 2025 года. Это предложение будет рассмотрено на годовом собрании акционеров "Группы Астра" 27 июня. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев 2024 года) в размере 2,644669 рубля на обыкновенную акцию или 555 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68 млрд рублей (из них 11,6 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,66 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 7,01 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

рк вч

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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